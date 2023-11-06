https://crimea.ria.ru/20231106/seriya-moschnykh-vzryvov-prozvuchala-v-odesse-1132597218.html
Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе
Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе
В Одессе накануне вечером прозвучала серия взрывов, есть повреждение припортовой инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и власти города. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T07:48
2023-11-06T07:48
2023-11-06T08:57
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе накануне вечером прозвучала серия взрывов, есть повреждение припортовой инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и власти города.По данным официального Telegram-канала Одесского горсовета, в районе десяти часов вечера в городе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Сообщается, что взрывы были слышны в центре города и в районе порта. "Большинство целей уничтожено, но есть попадания", - говорится в сообщении.По информации местных пабликов, в районе морского порта произошло не менее шести взрывов, после чего в местах попадания поднимался дым. Несмотря на запрет, фото и видео с мест очевидцы выкладывают в соцсети.Кроме того, по информации украинского Telegram-канала "Суспильне", взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву Херсоне. Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в городе Вознесенск (Николаевская область), сообщает Украина.ру.На прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области.12 октября в результате взрывов на юге Одесской области были повреждены складские строения в припортовой зоне. А 10 октября в результате ночных взрывов разрушена логистическая инфраструктура в области. Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект критической инфраструктуры поврежден в ХерсонеВзрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
https://crimea.ria.ru/20231031/pod-odessoy-unichtozheno-proizvodstvo-dronov-i-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1132448849.html
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одесса
Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе
Мощные взрывы прозвучали ночью в Одессе и других городах Украины
07:48 06.11.2023 (обновлено: 08:57 06.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе накануне вечером прозвучала серия взрывов, есть повреждение припортовой инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и власти города.
По данным официального Telegram-канала Одесского горсовета, в районе десяти часов вечера в городе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Сообщается, что взрывы были слышны в центре города и в районе порта.
"Большинство целей уничтожено, но есть попадания", - говорится в сообщении.
По информации местных пабликов, в районе морского порта произошло не менее шести взрывов, после чего в местах попадания поднимался дым. Несмотря на запрет, фото и видео с мест очевидцы выкладывают в соцсети.
Глава военной администрации Одессы Олег Кипер подтвердил попадание по припортовой инфраструктуре. "Повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном", - написал он в своем Telegram.
Кроме того, по информации украинского Telegram-канала "Суспильне
", взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву Херсоне. Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в городе Вознесенск (Николаевская область), сообщает Украина.ру.
На прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ
в Одесской области.
12 октября в результате взрывов на юге Одесской области были повреждены складские строения в припортовой зоне. А 10 октября в результате ночных взрывов разрушена логистическая инфраструктура в области.
Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры
в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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