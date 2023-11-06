https://crimea.ria.ru/20231106/seriya-moschnykh-vzryvov-prozvuchala-v-odesse-1132597218.html

Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе

Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе

В Одессе накануне вечером прозвучала серия взрывов, есть повреждение припортовой инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и власти города. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T07:48

2023-11-06T07:48

2023-11-06T08:57

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Одессе накануне вечером прозвучала серия взрывов, есть повреждение припортовой инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и власти города.По данным официального Telegram-канала Одесского горсовета, в районе десяти часов вечера в городе была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Сообщается, что взрывы были слышны в центре города и в районе порта. "Большинство целей уничтожено, но есть попадания", - говорится в сообщении.По информации местных пабликов, в районе морского порта произошло не менее шести взрывов, после чего в местах попадания поднимался дым. Несмотря на запрет, фото и видео с мест очевидцы выкладывают в соцсети.Кроме того, по информации украинского Telegram-канала "Суспильне", взрывы прозвучали и в подконтрольном Киеву Херсоне. Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в городе Вознесенск (Николаевская область), сообщает Украина.ру.На прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области.12 октября в результате взрывов на юге Одесской области были повреждены складские строения в припортовой зоне. А 10 октября в результате ночных взрывов разрушена логистическая инфраструктура в области. Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект критической инфраструктуры поврежден в ХерсонеВзрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура

https://crimea.ria.ru/20231031/pod-odessoy-unichtozheno-proizvodstvo-dronov-i-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1132448849.html

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одесса