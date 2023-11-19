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На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ
На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2023
На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ
Армия России нанесла удар по складу авиационного топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T14:13
2023-11-19T14:58
кировоградская область
аэродром канатово
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по складу авиационного топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны дополнили, что в районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией войск РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111-ти районах.Ранее киевские власти сообщали о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области. Воздушная тревога ночью в регионе длилась около пяти часов. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве. В ночь на воскресенье воздушная тревога также объявлялась в Черкасской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях.Читайте также на РИА Новости Крым: Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиНа Днепре уничтожен десант ВСУРоссийские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кировоградская область, аэродром канатово, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), потери всу
На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ

В Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ

14:13 19.11.2023 (обновлено: 14:58 19.11.2023)
 
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Пилот ударного вертолета Ка-52 перед боевым вылетом - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по складу авиационного топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", – сообщили в военном ведомстве.

Также в Минобороны дополнили, что в районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией войск РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111-ти районах.
Ранее киевские власти сообщали о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области. Воздушная тревога ночью в регионе длилась около пяти часов. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве. В ночь на воскресенье воздушная тревога также объявлялась в Черкасской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях.
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