https://crimea.ria.ru/20231119/na-aerodrome-kanatovo-razgromleny-khranilischa-topliva-dlya-aviatekhniki-vsu-1132893573.html

На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ

На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2023

На аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ

Армия России нанесла удар по складу авиационного топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T14:13

2023-11-19T14:13

2023-11-19T14:58

кировоградская область

аэродром канатово

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по складу авиационного топлива, которое предназначалось для нужд украинской армии. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны дополнили, что в районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией войск РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111-ти районах.Ранее киевские власти сообщали о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области. Воздушная тревога ночью в регионе длилась около пяти часов. Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве. В ночь на воскресенье воздушная тревога также объявлялась в Черкасской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях.Читайте также на РИА Новости Крым: Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиНа Днепре уничтожен десант ВСУРоссийские "Грады" разбили позиции ВСУ на Херсонском направлении

аэродром канатово

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировоградская область, аэродром канатово, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), потери всу