https://crimea.ria.ru/20231118/na-dnepre-unichtozhen-desant-vsu-1132877695.html

На Днепре уничтожен десант ВСУ

На Днепре уничтожен десант ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2023

На Днепре уничтожен десант ВСУ

ВСУ потеряли еще почти полсотни боевиков, а также лодки и артиллерийские орудия на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T13:31

2023-11-18T13:31

2023-11-18T13:24

херсонская область

днепр

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

крынки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти полсотни боевиков, а также лодки и артиллерийские орудия на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в районе села Крынки бойцы "Днепра" уничтожили скопление живой силы противника, ликвидировав 24 боевика. Еще четверо из расчета зенитной установки были убиты под поселком Белозерка, двое получили ранения различной степени тяжести.Также уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Николаевки на Каховском направлении, ВСУ потеряли здесь еще семь боевиков, четверых – безвозвратно, уточнили силовики.Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский десант в очередной раз уничтожен российскими бойцами при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделюВ Одессе поврежден объект энергетической инфраструктурыЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ

херсонская область

днепр

крынки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, днепр, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, крынки