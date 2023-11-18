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На Днепре уничтожен десант ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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На Днепре уничтожен десант ВСУ
На Днепре уничтожен десант ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2023
На Днепре уничтожен десант ВСУ
ВСУ потеряли еще почти полсотни боевиков, а также лодки и артиллерийские орудия на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T13:31
2023-11-18T13:24
херсонская область
днепр
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
крынки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти полсотни боевиков, а также лодки и артиллерийские орудия на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в районе села Крынки бойцы "Днепра" уничтожили скопление живой силы противника, ликвидировав 24 боевика. Еще четверо из расчета зенитной установки были убиты под поселком Белозерка, двое получили ранения различной степени тяжести.Также уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Николаевки на Каховском направлении, ВСУ потеряли здесь еще семь боевиков, четверых – безвозвратно, уточнили силовики.Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский десант в очередной раз уничтожен российскими бойцами при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделюВ Одессе поврежден объект энергетической инфраструктурыЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, днепр, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, крынки
На Днепре уничтожен десант ВСУ

Украинский десант на лодках уничтожен при попытке форсировать Днепр на Херсонщине

13:31 18.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти полсотни боевиков, а также лодки и артиллерийские орудия на Херсонском и Каховском направлениях. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"На Херсонском направлении за сутки был нанесен урон подразделениям ВСУ. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены две лодки противника, десять военнослужащих ВСУ ликвидированы", – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе села Крынки бойцы "Днепра" уничтожили скопление живой силы противника, ликвидировав 24 боевика. Еще четверо из расчета зенитной установки были убиты под поселком Белозерка, двое получили ранения различной степени тяжести.
Также уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Николаевки на Каховском направлении, ВСУ потеряли здесь еще семь боевиков, четверых – безвозвратно, уточнили силовики.
Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский десант в очередной раз уничтожен российскими бойцами при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.
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