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Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю
Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю
Потери украинских боевиков за неделю в живой силе составили 5 115 человек убитыми и ранеными. Уничтожены более двухсот единиц боевой техники, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T17:03
2023-11-17T17:03
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днепр
купянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Потери украинских боевиков за неделю в живой силе составили 5 115 человек убитыми и ранеными. Уничтожены более двухсот единиц боевой техники, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника. Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 500 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении было отражено 23 атаки штурмовых групп. Потери противника за неделю составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.На Донецком направлении "Южной" группировкой войск отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника – более 1800 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в окрестностях сел Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Общие потери противника за неделю составили более 400 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации продвинулась на Южно-Донецком направлении в районах сел Новомихайловка и Никольское. Потери противника в ходе этих боев составили свыше семисот военнослужащих. Ударами артиллерии и авиации были уничтожены командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман".Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растутСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с РоссиейООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, работино, днепр, купянск, потери всу
Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю

За неделю ВСУ потреяли более пяти тысяч человек убитыми и ранеными – данные Минобороны

17:03 17.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Потери украинских боевиков за неделю в живой силе составили 5 115 человек убитыми и ранеными. Уничтожены более двухсот единиц боевой техники, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника. Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 500 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии.
На Краснолиманском направлении было отражено 23 атаки штурмовых групп. Потери противника за неделю составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
На Донецком направлении "Южной" группировкой войск отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника – более 1800 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.
На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в окрестностях сел Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Общие потери противника за неделю составили более 400 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".
Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации продвинулась на Южно-Донецком направлении в районах сел Новомихайловка и Никольское. Потери противника в ходе этих боев составили свыше семисот военнослужащих. Ударами артиллерии и авиации были уничтожены командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман".
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Министерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииРаботиноДнепрКупянскПотери ВСУ
 
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