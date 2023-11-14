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ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости Крым, 14.11.2023
ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
Украина во время боевых действий под Харьковом и в Донбассе неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T13:14
2023-11-14T13:14
2023-11-14T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Украина во время боевых действий под Харьковом и в Донбассе неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, передает РИА Новости.Более того, у UNIDIR есть свидетельства использования противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке. Это подтверждают видеозаписи местных жителей, добавил он.Год назад правозащитная организация Human Rights Watch провела расследование и выяснила, что украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате ударов погибли, по меньшей мере, восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует запрещенные снаряды, в своем отчете также сообщили эксперты ООН. В феврале этого года на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель намерен пообщаться с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеБоевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядамиПутин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
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РИА Новости Крым
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оон, украина, новости сво, харьковская область, харьков, события в донбассе, донецк, кассетные боеприпасы, происшествия, в мире, новости
ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин – заявление ООН
13:14 14.11.2023 (обновлено: 13:18 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Украина во время боевых действий под Харьковом и в Донбассе неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, передает РИА Новости.
"Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", — отметил Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023.
Более того, у UNIDIR есть свидетельства использования противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке. Это подтверждают видеозаписи местных жителей, добавил он.
Год назад правозащитная организация Human Rights Watch провела расследование и выяснила, что украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате ударов погибли, по меньшей мере, восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует запрещенные снаряды, в своем отчете также сообщили эксперты ООН. В феврале этого года на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель намерен пообщаться с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.
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