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ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости Крым, 14.11.2023

ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

Украина во время боевых действий под Харьковом и в Донбассе неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T13:14

2023-11-14T13:14

2023-11-14T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Украина во время боевых действий под Харьковом и в Донбассе неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, передает РИА Новости.Более того, у UNIDIR есть свидетельства использования противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке. Это подтверждают видеозаписи местных жителей, добавил он.Год назад правозащитная организация Human Rights Watch провела расследование и выяснила, что украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате ударов погибли, по меньшей мере, восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует запрещенные снаряды, в своем отчете также сообщили эксперты ООН. В феврале этого года на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель намерен пообщаться с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеБоевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядамиПутин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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