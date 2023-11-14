https://crimea.ria.ru/20231114/pochti-900-boevikov-za-sutki-poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-rastut--1132776897.html
Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили около 900 военнослужащих и 35 единиц... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T15:00
2023-11-14T15:00
2023-11-14T15:00
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768975_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_70a4f8a9ddac045b9f265b0b837284ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили около 900 военнослужащих и 35 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ. Купянское и Краснолиманское направления На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп противника в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два пикапа. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак военнослужащих бригады спецназначения ВСУ в районе Кузьмино Луганской Народной Республики. В результате украинские войска потеряли порядка 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую машину пехоты Bradley, три автомобиля и гаубицу М119 Paladin.Донецкое направление Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах Малоильиновки и Клещеевки Донецкой Народной Республики.Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки ДНР. Общие потери противника за сутки составили до 300 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица "Мста-Б". Южно-Донецкое направление Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. В результате противник потерял до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация". Запорожское и Херсонское направления На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30. На Херсонском российские артиллеристы и летчики нанесли удары по боевикам в районах Антоновки и Шляхового. В результате противник потерял 95 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град". Читайте также на РИА Новости Крым: Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка Минобороны "Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768975_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c79b531870336faaa3af1d3bbfc1f6a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
За сутки украинская армия потеряла почти 900 боевиков и 35 единиц техники – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили около 900 военнослужащих и 35 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп противника в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак военнослужащих бригады спецназначения ВСУ в районе Кузьмино Луганской Народной Республики.
В результате украинские войска потеряли порядка 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую машину пехоты Bradley, три автомобиля и гаубицу М119 Paladin.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах Малоильиновки и Клещеевки Донецкой Народной Республики.
Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки ДНР. Общие потери противника за сутки составили до 300 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица "Мста-Б".
Южно-Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР.
Также Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. В результате противник потерял до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Запорожское и Херсонское направления
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.
На Херсонском российские артиллеристы и летчики нанесли удары по боевикам в районах Антоновки и Шляхового. В результате противник потерял 95 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".
Читайте также на РИА Новости Крым: