https://crimea.ria.ru/20231114/pochti-900-boevikov-za-sutki-poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-rastut--1132776897.html

Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Почти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили около 900 военнослужащих и 35 единиц... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T15:00

2023-11-14T15:00

2023-11-14T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили около 900 военнослужащих и 35 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ. Купянское и Краснолиманское направления На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп противника в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два пикапа. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак военнослужащих бригады спецназначения ВСУ в районе Кузьмино Луганской Народной Республики. В результате украинские войска потеряли порядка 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую машину пехоты Bradley, три автомобиля и гаубицу М119 Paladin.Донецкое направление Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах Малоильиновки и Клещеевки Донецкой Народной Республики.Также российские войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки ДНР. Общие потери противника за сутки составили до 300 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица "Мста-Б". Южно-Донецкое направление Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. В результате противник потерял до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация". Запорожское и Херсонское направления На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30. На Херсонском российские артиллеристы и летчики нанесли удары по боевикам в районах Антоновки и Шляхового. В результате противник потерял 95 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные артиллерийские установки Krab, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град". Читайте также на РИА Новости Крым: Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ Потери ВСУ за сутки составили 715 человек – сводка Минобороны "Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика

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