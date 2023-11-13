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"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика - РИА Новости Крым, 13.11.2023
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика
В результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T10:52
2023-11-13T11:29
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.Больше всего враг потерял в личном составе на Херсонском направлении. В районе села Крынки российские военные ликвидировали 15 украинских военнослужащих.Кроме того, в районе поселка Инженерное была уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом. Здесь потери врага в живой силе составили четверо убитых и двое раненых боевиков.Удар по противнику соединения группировки войск "Днепр" нанесли и в районе острова Алешкинский, где уничтожено восемь военнослужащих ВСУ.На Каховском направлении разбита позиция одного из вражеских подразделений. Потери Киева: семеро убитых боевиков и трое раненых.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиковВозможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
https://crimea.ria.ru/20231113/istrebitel-pyatogo-pokoleniya-su-75-checkmate-gotovyat-k-proizvodstvu-1132749971.html
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, херсонская область, новости
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика

ВС РФ на Херсонщине за сутки вывели из строя 44 украинских боевика

10:52 13.11.2023 (обновлено: 11:29 13.11.2023)
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo Felipe Dana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.

"В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери ВСУ в живой силе составили пятеро убитых и четверо раненых", - говорится в сообщении.

Больше всего враг потерял в личном составе на Херсонском направлении. В районе села Крынки российские военные ликвидировали 15 украинских военнослужащих.
Кроме того, в районе поселка Инженерное была уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом. Здесь потери врага в живой силе составили четверо убитых и двое раненых боевиков.
Удар по противнику соединения группировки войск "Днепр" нанесли и в районе острова Алешкинский, где уничтожено восемь военнослужащих ВСУ.
На Каховском направлении разбита позиция одного из вражеских подразделений. Потери Киева: семеро убитых боевиков и трое раненых.
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