https://crimea.ria.ru/20231113/dnepr-rabotaet-na-khersonschine-za-sutki-vyveli-iz-stroya-44-boevika-1132752389.html
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика - РИА Новости Крым, 13.11.2023
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика
В результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T10:52
2023-11-13T10:52
2023-11-13T11:29
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.Больше всего враг потерял в личном составе на Херсонском направлении. В районе села Крынки российские военные ликвидировали 15 украинских военнослужащих.Кроме того, в районе поселка Инженерное была уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом. Здесь потери врага в живой силе составили четверо убитых и двое раненых боевиков.Удар по противнику соединения группировки войск "Днепр" нанесли и в районе острова Алешкинский, где уничтожено восемь военнослужащих ВСУ.На Каховском направлении разбита позиция одного из вражеских подразделений. Потери Киева: семеро убитых боевиков и трое раненых.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиковВозможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, херсонская область, новости
"Днепр" работает на Херсонщине: за сутки вывели из строя 44 боевика
ВС РФ на Херсонщине за сутки вывели из строя 44 украинских боевика
10:52 13.11.2023 (обновлено: 11:29 13.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями группировки "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 44 боевика убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери ВСУ в живой силе составили пятеро убитых и четверо раненых", - говорится в сообщении.
Больше всего враг потерял в личном составе на Херсонском направлении. В районе села Крынки российские военные ликвидировали 15 украинских военнослужащих.
Кроме того, в районе поселка Инженерное была уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом. Здесь потери врага в живой силе составили четверо убитых и двое раненых боевиков.
Удар по противнику соединения группировки войск "Днепр" нанесли и в районе острова Алешкинский, где уничтожено восемь военнослужащих ВСУ.
На Каховском направлении разбита позиция одного из вражеских подразделений. Потери Киева: семеро убитых боевиков и трое раненых.
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