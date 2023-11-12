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Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков
Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков
В результате действий соединений группировки войск "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 86 боевиков убитыми и ранеными. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В результате действий соединений группировки войск "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 86 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.Больше всего украинских боевиков уничтожено в районе села Крынки – 40 человек. В селе Тягинка ликвидировано пять военнослужащих ВСУ и трое ранены. Также в этом районе российскими военными уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.В районе населенного пункта Антоновка разбита позиция одного из подразделений ВСУ. Противник потерял восемь боевиков, 10 получили ранения различной степени тяжести.Еще одна вражеская позиция уничтожена соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении. Потери ВСУ: девять убитых и четверо раненых.Сутками ранее российскими войсками в этом направлении была подбита вражеская лодка и уничтожен танк.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
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днепр, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина
Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков

Потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили 86 боевиков

11:13 12.11.2023 (обновлено: 12:14 12.11.2023)
 
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Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В результате действий соединений группировки войск "Днепр" вооруженные силы Украины потеряли за сутки в личном составе 86 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, в районе населенного пункта Токаревка. Потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых", - говорится в сообщении.

Больше всего украинских боевиков уничтожено в районе села Крынки – 40 человек. В селе Тягинка ликвидировано пять военнослужащих ВСУ и трое ранены. Также в этом районе российскими военными уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.
В районе населенного пункта Антоновка разбита позиция одного из подразделений ВСУ. Противник потерял восемь боевиков, 10 получили ранения различной степени тяжести.
Еще одна вражеская позиция уничтожена соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении. Потери ВСУ: девять убитых и четверо раненых.
Сутками ранее российскими войсками в этом направлении была подбита вражеская лодка и уничтожен танк.
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ДнепрАрмия и флотПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОУкраина
 
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