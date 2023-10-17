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Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили подразделение противника в районе острова Алексеевский Херсонской области, а также... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T11:07
2023-10-17T11:07
группировка войск "днепр"
потери всу
новости сво
херсонская область
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили подразделение противника в районе острова Алексеевский Херсонской области, а также ликвидировали позицию ВСУ в островной зоне. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ на Каховском направлении. Общие потери противника в результате ударов группировки войск "Днепр" составили около полусотни человек.15 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что группировка войск "Днепр" нанесла артиллерийский удар по украинскому десанту на острове Переяславский, не позволив ВСУ форсировать реку. 8 октября военнослужащие "Днепра" получили награды за выполнение боевых задач на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников "Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – Шойгу Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, херсонская область, вооруженные силы россии, новости
Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский

Бойцы "Днепра" уничтожили подразделение ВСУ в районе острова Алексеевский на Херсонщине

11:07 17.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Боевая работа РСЗО Град на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили подразделение противника в районе острова Алексеевский Херсонской области, а также ликвидировали позицию ВСУ в островной зоне. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: позиция одного из подразделений ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Инженерное, место скопление живой силы противника в районе острова Алексеевский", – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ на Каховском направлении. Общие потери противника в результате ударов группировки войск "Днепр" составили около полусотни человек.
15 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что группировка войск "Днепр" нанесла артиллерийский удар по украинскому десанту на острове Переяславский, не позволив ВСУ форсировать реку.
8 октября военнослужащие "Днепра" получили награды за выполнение боевых задач на Херсонском направлении.
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Группировка войск "Днепр"Потери ВСУНовости СВОХерсонская областьВооруженные силы РоссииНовости
 
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