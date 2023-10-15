https://crimea.ria.ru/20231015/artilleristy-presekli-ocherednuyu-popytku-vraga-forsirovat-dnepr-1132103488.html

Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр

Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр

Военнослужащие группировки войск Днепр нанесли мощный удар артиллерией по украинским позициям на острове Переяславский. Укрепления были выявлены в ходе... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T14:15

2023-10-15T14:15

2023-10-15T14:15

владимир сальдо

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129910991_0:22:1846:1060_1920x0_80_0_0_0af7365af81d40f39eca644f3d87a682.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск Днепр нанесли мощный удар артиллерией по украинским позициям на острове Переяславский. Укрепления были выявлены в ходе разведки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Используя полученные разведданные, артиллеристы ударили по вражеским позициям, в результате чего было выведено из строя 24 боевика и четыре автомобиля.По словам Владимира Сальдо, военнослужащие группировки войск "Днепр" в режиме нон-стоп уничтожают противника, который прячется в пойме Днепра. Так, 14 октября у Антоновского моста было уничтожено 4 лодки с десантом ВСУ, их экипажи пошли на дно.8 октября бойцы героической группировки войск "Днепр" были награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу" "За храбрость", ведомственными медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть", а также знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел ХерсонщиныВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионерБойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво