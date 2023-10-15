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Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
Военнослужащие группировки войск Днепр нанесли мощный удар артиллерией по украинским позициям на острове Переяславский. Укрепления были выявлены в ходе... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T14:15
2023-10-15T14:15
владимир сальдо
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск Днепр нанесли мощный удар артиллерией по украинским позициям на острове Переяславский. Укрепления были выявлены в ходе разведки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Используя полученные разведданные, артиллеристы ударили по вражеским позициям, в результате чего было выведено из строя 24 боевика и четыре автомобиля.По словам Владимира Сальдо, военнослужащие группировки войск "Днепр" в режиме нон-стоп уничтожают противника, который прячется в пойме Днепра. Так, 14 октября у Антоновского моста было уничтожено 4 лодки с десантом ВСУ, их экипажи пошли на дно.8 октября бойцы героической группировки войск "Днепр" были награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу" "За храбрость", ведомственными медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть", а также знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел ХерсонщиныВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионерБойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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владимир сальдо, херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр

Группировка войск "Днепр" нанесла артиллерийский удар по украинскому десанту на острове

14:15 15.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск Днепр нанесли мощный удар артиллерией по украинским позициям на острове Переяславский. Укрепления были выявлены в ходе разведки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Форсирование" опять не задалось: наши воины — артиллеристы, пилоты, ракетчики, минометчики — уничтожают живую силу врага и накапливаемые им военные запасы быстрее, чем он их подвозит. Боеприпасов у нас хватит на всех", - написал он в своем Telegram-канале.

Используя полученные разведданные, артиллеристы ударили по вражеским позициям, в результате чего было выведено из строя 24 боевика и четыре автомобиля.
По словам Владимира Сальдо, военнослужащие группировки войск "Днепр" в режиме нон-стоп уничтожают противника, который прячется в пойме Днепра. Так, 14 октября у Антоновского моста было уничтожено 4 лодки с десантом ВСУ, их экипажи пошли на дно.
8 октября бойцы героической группировки войск "Днепр" были награждены за боевые заслуги медалями "За отвагу" "За храбрость", ведомственными медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть", а также знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.
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Владимир СальдоХерсонская областьГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
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