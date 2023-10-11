https://crimea.ria.ru/20231011/boytsy-gruppirovki-dnepr-lishili-vsu-24-boevikov-oruzhiya-i-pozitsiy-1131997457.html

Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций

Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций

Бойцы российской группировки войск "Днепр" разбили позицию ВСУ на Каховском направлении, а также сократили ряды ВСУ на Херсонском фронте на 24 боевика за сутки, РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T10:56

2023-10-11T10:56

2023-10-11T10:56

херсонская область

группировка войск "днепр"

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" разбили позицию ВСУ на Каховском направлении, а также сократили ряды ВСУ на Херсонском фронте на 24 боевика за сутки, сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что в островной зоне, в районе населенного пункта Кизомыс, бойцы группировки "Днепр" уничтожили два 120 мм минометных расчета с боекомплектами и экипажем. Враг потерял пять боевиков убитыми, еще четыре получили ранения.На Херсонском направлении, возле Антоновки, уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, ВСУ потеряли семь солдат.На Каховской линии разбита позиция одного из подразделений ВСУ, которая была расположена возле населенного пункта Новоберислав. Потери противника: четверо убитыми и четверо ранеными.Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиЕще 11 провальных атак ВСУ за сутки: обстановка в зоне спецоперации"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении

https://crimea.ria.ru/20231010/sklad-s-raketami-vsu-razbit-v-khersonskoy-oblasti-1131977234.html

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу