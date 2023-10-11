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Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций
Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций
Бойцы российской группировки войск "Днепр" разбили позицию ВСУ на Каховском направлении, а также сократили ряды ВСУ на Херсонском фронте на 24 боевика за сутки, РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T10:56
2023-10-11T10:56
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" разбили позицию ВСУ на Каховском направлении, а также сократили ряды ВСУ на Херсонском фронте на 24 боевика за сутки, сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что в островной зоне, в районе населенного пункта Кизомыс, бойцы группировки "Днепр" уничтожили два 120 мм минометных расчета с боекомплектами и экипажем. Враг потерял пять боевиков убитыми, еще четыре получили ранения.На Херсонском направлении, возле Антоновки, уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, ВСУ потеряли семь солдат.На Каховской линии разбита позиция одного из подразделений ВСУ, которая была расположена возле населенного пункта Новоберислав. Потери противника: четверо убитыми и четверо ранеными.Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за суткиЕще 11 провальных атак ВСУ за сутки: обстановка в зоне спецоперации"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направлении
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РИА Новости Крым
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херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций

Группировка "Днепр" ликвидировала еще 24 боевика ВСУ на Херсонском направлении

10:56 11.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении
Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" разбили позицию ВСУ на Каховском направлении, а также сократили ряды ВСУ на Херсонском фронте на 24 боевика за сутки, сообщают экстренные службы региона.
Отмечается, что в островной зоне, в районе населенного пункта Кизомыс, бойцы группировки "Днепр" уничтожили два 120 мм минометных расчета с боекомплектами и экипажем. Враг потерял пять боевиков убитыми, еще четыре получили ранения.
На Херсонском направлении, возле Антоновки, уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, ВСУ потеряли семь солдат.
На Каховской линии разбита позиция одного из подразделений ВСУ, которая была расположена возле населенного пункта Новоберислав. Потери противника: четверо убитыми и четверо ранеными.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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