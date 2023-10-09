https://crimea.ria.ru/20231009/esche-11-provalnykh-atak-vsu-za-sutki-obstanovka-v-zone-spetsoperatsii-1131956023.html

Еще 11 провальных атак ВСУ за сутки: обстановка в зоне спецоперации

Еще 11 провальных атак ВСУ за сутки: обстановка в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Еще 11 провальных атак ВСУ за сутки: обстановка в зоне спецоперации

Украинская армия за сутки предприняла еще 11 безуспешных атак на четырех направлениях, потеряв в зоне спецоперации более 630 боевиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T16:08

2023-10-09T16:08

2023-10-09T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки предприняла еще 11 безуспешных атак на четырех направлениях, потеряв в зоне спецоперации более 630 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, наибольшее число атак противник предпринял на Купянском направлении."Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", – говорится в сводке Минобороны.Потери ВСУ здесь составили около 170-ти военнослужащих. Еще 140 боевиков украинская армия лишилась на Донецком направлении, где вражеские подразделения пытались атаковать трижды – в районах Курдюмовки и Водяного (ДНР)."Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки… Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", – уточнили в военном ведомстве.Также российская армия пресекла две атаки на Краснолиманском направлении, в районе села Червоная Диброва в ЛНР, где враг пытался прорваться силами штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад. Обе атаки отражены. Кроме того, противник понес потери в живой силе и технике в районе Торского, Григоровки (ДНР) и Кузьмино (ЛНР), утратив около полусотни человек.Самые серьезные потери за минувшие сутки враг понес на Южно-Донецком направлении. Здесь подразделения российской группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринятую у села Приютное в Запорожской области. А также нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ под Старомайорским (ДНР), в общей сложности сократив силы противника на данном направлении почти на 200 боевиков.Еще около 75 военнослужащих ВСУ потеряли на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, российские войска ударили по 65-й механизированной бригаде ВСУ в районе Работино и пресекли деятельность ДРГ под Вербовым.Отмечается, что всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 105-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииАрмия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?

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