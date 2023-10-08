https://crimea.ria.ru/20231008/pereobuvanie-arestovicha-i-safari-voenkomov-chto-tam-u-sosedey-1131939560.html

Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?

Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?

На текущей неделе популярная медиаличность всея Украины Алексей Арестович* вышел на дорогу критики руководства своей страны, а украинские военкомы своим... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T19:43

2023-10-08T19:43

2023-10-08T19:43

украина

алексей арестович

владимир зеленский (президент украины)

мобилизация на украине

мнения

авторы

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На текущей неделе популярная медиаличность всея Украины Алексей Арестович* вышел на дорогу критики руководства своей страны, а украинские военкомы своим неуемным рукоприкладством в очередной раз подставили Владимира Зеленского.Соленая карамелька Арестовича*Секрет Полишинеля, что основой действующей украинской власти является весьма искусное манипулирование общественным настроением. Жителей соседней страны изо всех сил пытаются держать в теплой ванной виртуальных успехов и достижений, иллюзий приближающихся побед и всего прочего, что ласкает слух и некритически работающий мозг среднестатистического обывателя. И в этой информационно-макаронной индустрии особая роль отводится популярным лидерам общественного мнения (говорящим головам), которые доносят аудитории смыслы и месседжи, необходимые в данный момент Офису президента Украины.Одним из самых раскрученных и популярных доносчиков нарративов с Банковой, безусловно, является Алексей Арестович* (он же Люся Карамелька). Будучи личностью во всех смыслах разносторонней (актер, кадровый военный в офицерском звании, изотерик, блогер и прочая) он сумел все это синтезировать в уникальный образ человека, который способен проводить массовые успокоительные сеансы. Неповторимая манера общения с неповторимым же тембром позволяют Алексею Анатольевичу внушать доверчивым и благодарным зрителям/слушателям небылицы практически любого масштаба. Особенно востребован такой дар в наиболее критических (сейчас, соответственно, всегда) для киевского режима ситуациях.Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют>>Но совершенно очевидно, что с набором таких талантов и качеств он рано или поздно будет стремиться к самостоятельному политическому плаванию. Или, как минимум, без явной привязки к токсичному Зе-окружению.В принципе, такой расклад Офис президента Украины также устраивал: пусть Леха создает свой политический проект, играет в оппозиционера, а когда этот проект зайдет в Верховную Раду Украины – все равно будет там поддерживать Владимира Александровича в принципиальных для него вопросах (наряду с другими политсилами-марионетками). При этом, в идеальном для Банковой раскладе, амбиции Арестовича* должны были финансироваться не из черной кассы "президентского квартала", а из кармана какого-нибудь олигарха, особо приближенного к Офису президента Украины. Не исключено, что с такими исходными Алексей Анатольевич публично и красиво в январе текущего года ушел с должности внештатного советника ОП (обставив свой уход тем, что допустил непростительную ошибку в комментировании одного из эпизодов СВО).Однако велика вероятность, что идиллической картины, где Арестович* гребет в Зе-фарватере, не суждено быть написанной. Потому как последние заявления харизматичного блогера совсем не похожи на речи карманного оппозиционера.Взять хотя бы месседж, озвученный на этой неделе, согласно которому решение пытаться удерживать "крепость Бахмут" стало роковой ошибкой украинского руководства (читайте – лично Владимира Зеленского). Мол, именно из-за этого и не получилось начать контрнаступ намного раньше, что дало возможность вооруженным силам РФ основательно к нему подготовиться. Или такой пассаж: "качество стратегического управления в этой войне в РФ за последний год лучше, чем у нас". Как-то совсем не по-партнерски подобное глаголить.Почему такие речи стали возможны и звучат все громче? Ответ, думается, очевиден: по мере ослабления поддержки Зеленского на международной арене слабеет его влияние и на внутриполитические процессы. Грубо говоря: какой же ты атаман, если не можешь обеспечить стабильные источники денег и оружия (тогда как эти источники – исключительно зарубежные).И поэтому "доброжелатели", коих у президента Украины предостаточно, постепенно начинают свое собственное контрнаступление. На данный момент оно выражается, в том числе, в изменении риторики Арестовича*: карамелька его выступлений из сладкой и приятной на вкус для Офиса президента Украины стала сурово соленой.Военкомы с большой дорогиВпрочем, суровая реальность все громче стучится в двери обычных украинцев не только через откровения популярного лидера общественного мнения.На текущей неделе граждане соседней страны снова могли наблюдать очередной пример добровольной мобилизации на "войну с агрессором". Теперь во всей своей первобытной красе показали себя военкомы Тернополя. По многим телеграм-каналам разошлось видео о том, как они сперва заталкивают в микроавтобус (с активным применением рукоприкладства) очередного "захисника Батькивщины". А затем (уже на другом видео) в помещении территориального центра комплектования военкомы (опять же в режиме рукоприкладства), проводили курсы молодого бойца для новобранцев и попутно укрепляли в них патриотические настроения.Ирония увиденного в том, что совсем недавно Владимир Зеленский в своей мегапафосной манере объявил о необходимости кардинального реформирования системы призыва в армию. Мол, нужно разогнать старых коррупционеров-военкомов и набрать вместо них новых. Из тех, кто воюет или воевал, а значит имеет прививку от злоупотреблений на гражданке. Однако, если судить по тернопольскому кейсу, анонсированный кадровый подход себя, мягко скажем, не оправдывает.Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты>>Понятное дело, что у Зеленского, следуя политике "украинцы в обмен на поддержку", закрывают глаза на откровенный разбой военкомов. Главное требование Офиса президента Украины – действовать скрытно. Но, увы, охотники за головами добровольцев регулярно становятся "звездами Телеграма и Ютуба", внося неслабый вклад в размывание президентского рейтинга и ставя под вопрос дальнейшие лидерские перспективы Владимира Александровича.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет СШАВаша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к ЗеленскомуЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине

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https://crimea.ria.ru/20230914/gitleryugend-po-zelenski-ekspert-o-planakh-kieva-po-mobilizatsii-detey-1131404794.html

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Сергей Таврин

Сергей Таврин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

украина, алексей арестович, владимир зеленский (президент украины), мобилизация на украине, мнения, авторы