https://crimea.ria.ru/20231003/padenie-rezhima-pochemu-na-ukraine-otmenyayut-fiksirovannyy-kurs-valyut-1131822976.html
Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют
Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют
Решение Нацбанка Украины отменить фиксированный курс гривны к доллару может указывать на то, что в стране недостаточно резервов для поддержания национальной... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T19:16
2023-10-03T19:16
2023-10-03T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Решение Нацбанка Украины отменить фиксированный курс гривны к доллару может указывать на то, что в стране недостаточно резервов для поддержания национальной валюты. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.На Украине все плохоРешение НБУ может свидетельствовать о двух вещах: украинские власти уверены в стабильности экономики страны, либо же в стране недостаточно валюты для поддержания курса.Эксперт напомнил, что Киев испытывает проблемы с американским финансированием и экспортом зерна в Европу, а следовательно – притоком валюты. Если раньше Запад давал Киеву деньги, чтобы сохранить фиксированный курс, то сейчас их не хватает.Украинцы гибнут за фантикиГраждане Украины старались вывозить из страны наличные деньги, переводя гривну в иностранную валюту. Чтобы затруднить "бегство" из гривны, Киев создавал искусственный дефицит наличности, продолжил собеседник агентства.По его словам, значительная масса расчетов с боевиками Зеленского производилась в безналичной форме. И в какой-то момент произошло накопление противоречий и проблем, когда с одной стороны на руках у граждан немалые суммы денег в национальной валюте, а с другой – относительно хороший курс гривны, и его нужно ослабить, чтобы снять напряжение.По его мнению, бойцы ВСУ воюют не за идеологию, а за то, что "деньги падают на карточку". И если они обесценятся, то в головах украинцев может возникнуть мысль: если союзники не дают денег Киеву, то какие же это тогда союзники? Может быть они просто втянули нас в эту дурацкую войну и хотят забрать нашу землю?Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ. На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления этого блюда, на реверсе – собственно, тарелка с красным борщом.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривенДостояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщомГривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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украина, нбу (национальный банк украины), экономика, в мире, новости, василий колташов, мнения
Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют
Экономист: Киев отменяет фиксированный курс гривны из-за коллапса бандеровского режима
19:16 03.10.2023 (обновлено: 19:54 03.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Решение Нацбанка Украины отменить фиксированный курс гривны к доллару может указывать на то, что в стране недостаточно резервов для поддержания национальной валюты. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
На Украине все плохо
Решение НБУ может свидетельствовать о двух вещах: украинские власти уверены в стабильности экономики страны, либо же в стране недостаточно валюты для поддержания курса.
"Обесценивание гривны – один из главных механизмов коллапса бандеровского режима. И тот факт, что они отменяют поддержку курса, свидетельствует о том, что в стране все настолько плохо, что они готовы допустить резкое и существенное обесценивание национальной валюты", - прокомментировал Колташов.
Эксперт напомнил, что Киев испытывает проблемы с американским финансированием и экспортом зерна в Европу, а следовательно – притоком валюты. Если раньше Запад давал Киеву деньги, чтобы сохранить фиксированный курс, то сейчас их не хватает.
"Очевидно, на Западе рассчитывают сперва обрушить курс, а потом зафиксировать его на новом уровне, потому что падать гривна может бесконечно. И, вероятно, поддерживать ее на текущем уровне уже невозможно, это будет чрезвычайно дорогостоящим предприятием", - заявил Колташов.
Украинцы гибнут за фантики
Граждане Украины старались вывозить из страны наличные деньги, переводя гривну в иностранную валюту. Чтобы затруднить "бегство" из гривны, Киев создавал искусственный дефицит наличности, продолжил собеседник агентства.
По его словам, значительная масса расчетов с боевиками Зеленского производилась в безналичной форме. И в какой-то момент произошло накопление противоречий и проблем, когда с одной стороны на руках у граждан немалые суммы денег в национальной валюте, а с другой – относительно хороший курс гривны, и его нужно ослабить, чтобы снять напряжение.
"Это крушение репутации бандеровского режима. Если гривна сейчас будет рушиться, то разговоры об этом будут идти по всему фронту. Это (ослабление гривны – ред.) станет символом того, что бандеровское государство построено на глиняных сваях и они начинают разрушаться. Вдруг окажется, что люди умирали за фантики, а это удар", - обозначил Колташов.
По его мнению, бойцы ВСУ воюют не за идеологию, а за то, что "деньги падают на карточку". И если они обесценятся, то в головах украинцев может возникнуть мысль: если союзники не дают денег Киеву, то какие же это тогда союзники? Может быть они просто втянули нас в эту дурацкую войну и хотят забрать нашу землю?
"Уверен, что такие негативные разговоры резко усилятся в украинском обществе, потому что валюта – это символ устойчивости государства", - резюмировал собеседник.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ввел в обращение монеты
, на которых изображен борщ. На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления этого блюда, на реверсе – собственно, тарелка с красным борщом.
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