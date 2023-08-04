https://crimea.ria.ru/20230804/natsbank-ukrainy-otsenil-amerikanskiy-patriot-v-10-griven-1130540624.html

Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен

Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен

Нацбанк Украины выпустил монету номиналом в 10 гривен с изображением американской системы ПВО "Patriot". Таким образом финансисты решили поздравить... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T21:31

2023-08-04T21:31

2023-08-04T21:31

новости

украина

patriot (зенитный ракетный комплекс)

общество

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Нацбанк Украины выпустил монету номиналом в 10 гривен с изображением американской системы ПВО "Patriot". Таким образом финансисты решили поздравить военнослужащих Воздушных сил Украины, профессиональный праздник которых в стране отмечается в первое воскресенье августа. Об этом сообщается в официальном Telegram -канале НБУ.Монету презентовал глава НБУ Андрей Пышный совместно с командующим Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Николаем Олещуком и командующим воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко. По словам главы ведомства,Новая 10-гривневая монета почти ничем не отличается от обычной, но на ее реверсе изображена пусковая установка “Patriot” на фоне стилизованного радара, обнаруживающего цель.Новость неоднозначно восприняли пользователи соцсетей, удивившись, что в качестве символа доблести летчиков выбран не украинский летательный аппарат, а наземная система ПВО другого государства.В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу "Patriot" в Киеве. Незадолго до этого в ведомстве заявляли об уничтожении пяти таких установок.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на УкраинеРоссийская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дроновВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), общество, деньги