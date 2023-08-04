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Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен
Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен
Нацбанк Украины выпустил монету номиналом в 10 гривен с изображением американской системы ПВО "Patriot". Таким образом финансисты решили поздравить... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T21:31
2023-08-04T21:31
2023-08-04T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Нацбанк Украины выпустил монету номиналом в 10 гривен с изображением американской системы ПВО "Patriot". Таким образом финансисты решили поздравить военнослужащих Воздушных сил Украины, профессиональный праздник которых в стране отмечается в первое воскресенье августа. Об этом сообщается в официальном Telegram -канале НБУ.Монету презентовал глава НБУ Андрей Пышный совместно с командующим Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Николаем Олещуком и командующим воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко. По словам главы ведомства,Новая 10-гривневая монета почти ничем не отличается от обычной, но на ее реверсе изображена пусковая установка “Patriot” на фоне стилизованного радара, обнаруживающего цель.Новость неоднозначно восприняли пользователи соцсетей, удивившись, что в качестве символа доблести летчиков выбран не украинский летательный аппарат, а наземная система ПВО другого государства.В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу "Patriot" в Киеве. Незадолго до этого в ведомстве заявляли об уничтожении пяти таких установок.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на УкраинеРоссийская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дроновВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
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новости, украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), общество, деньги
Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен
Сколько стоит "Patriot": Нацбанк Украины нанес изображение американского ПВО на монетку
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Нацбанк Украины выпустил монету номиналом в 10 гривен с изображением американской системы ПВО "Patriot". Таким образом финансисты решили поздравить военнослужащих Воздушных сил Украины, профессиональный праздник которых в стране отмечается в первое воскресенье августа. Об этом сообщается в официальном Telegram -канале НБУ.
"Ко дню Воздушных сил Украины, который будем праздновать в ближайшее воскресенье, Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету "ПВО – надежный щит Украины", – сказано в сообщении.
Монету презентовал глава НБУ Андрей Пышный совместно с командующим Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Николаем Олещуком и командующим воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко. По словам главы ведомства,
"Верим, что память о победе украинских защитников неба навсегда останется отчеканенной в истории Украины, как она с сегодняшнего дня отчеканена в прямом смысле на монетах Национального банка", - цитируют Пышного в официальном Telegram-канале ведомства.
Новая 10-гривневая монета почти ничем не отличается от обычной, но на ее реверсе изображена пусковая установка “Patriot” на фоне стилизованного радара, обнаруживающего цель.
Новость неоднозначно восприняли пользователи соцсетей, удивившись, что в качестве символа доблести летчиков выбран не украинский летательный аппарат, а наземная система ПВО другого государства.
В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные нанесли удар еще по одному
американскому зенитному ракетному комплексу "Patriot" в Киеве. Незадолго до этого в ведомстве заявляли
об уничтожении пяти таких установок.
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