https://crimea.ria.ru/20231002/dostoyanie-poshlo-po-rukam-na-ukraine-vypustili-monetu-s-borschom-1131787953.html

Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом

Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом

Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T08:27

2023-10-02T08:27

2023-10-02T08:23

украина

борщ

нбу (национальный банк украины)

новости

экономика

в мире

алексей шабан

андрей бочаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ, сообщила пресс-служба регулятора.На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе – собственно, тарелка с красным борщом.Замглавы НБУ Алексей Шабан в ходе презентации "борщевой" монеты заявил, что событие является "сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия".Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября.Борщевые скандалыРанее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, на чем настаивали представители украинской власти.В минкульте Украины заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами "со всеми цивилизованными странами". В МИД России, комментируя решение ЮНЕСКО, отметили, что "наш борщ в защите не нуждается".При этом престижный французский ресторанный справочник Michelin Guide, более известный как "Красный гид Michelin" из-за цвета обложки, подготовил московское издание, в котором упоминается "совершенно неподражаемый российский борщ".Несколько лет назад в Сети разгорелся нешуточный скандал из-за национальной принадлежности борща. Начало прениям положил пост известного российского актера, телеведущего, режиссера и юмориста Андрея Бочарова. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что борщ всегда был русским супом, с чем не согласилась украинская аудитория.Точку в вопросе поставил известный российский шеф-повар, автор книг по истории русской кухни Максим Сырников заявивший, что блюдо действительно имеет исконно русское происхождение, а "украинский" и "малороссийский" борщи - лишь модификации российского супа.Тем временем украинский "символ национального единения" все сильнее бьет по карману жителей страны. По данным на начало весны этого года, продукты "борщевого набора" на Украине за год подорожали на 30%. Так, морковь подорожала вдвое, а свинина – почти в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаУкраинский шеф-повар рассказал о "победе" над Россией с помощью борща

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, борщ, нбу (национальный банк украины), новости, экономика, в мире, алексей шабан, андрей бочаров