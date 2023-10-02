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Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом
Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом
Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T08:27
2023-10-02T08:23
украина
борщ
нбу (национальный банк украины)
новости
экономика
в мире
алексей шабан
андрей бочаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ, сообщила пресс-служба регулятора.На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе – собственно, тарелка с красным борщом.Замглавы НБУ Алексей Шабан в ходе презентации "борщевой" монеты заявил, что событие является "сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия".Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября.Борщевые скандалыРанее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, на чем настаивали представители украинской власти.В минкульте Украины заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами "со всеми цивилизованными странами". В МИД России, комментируя решение ЮНЕСКО, отметили, что "наш борщ в защите не нуждается".При этом престижный французский ресторанный справочник Michelin Guide, более известный как "Красный гид Michelin" из-за цвета обложки, подготовил московское издание, в котором упоминается "совершенно неподражаемый российский борщ".Несколько лет назад в Сети разгорелся нешуточный скандал из-за национальной принадлежности борща. Начало прениям положил пост известного российского актера, телеведущего, режиссера и юмориста Андрея Бочарова. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что борщ всегда был русским супом, с чем не согласилась украинская аудитория.Точку в вопросе поставил известный российский шеф-повар, автор книг по истории русской кухни Максим Сырников заявивший, что блюдо действительно имеет исконно русское происхождение, а "украинский" и "малороссийский" борщи - лишь модификации российского супа.Тем временем украинский "символ национального единения" все сильнее бьет по карману жителей страны. По данным на начало весны этого года, продукты "борщевого набора" на Украине за год подорожали на 30%. Так, морковь подорожала вдвое, а свинина – почти в полтора раза.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаУкраинский шеф-повар рассказал о "победе" над Россией с помощью борща
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, борщ, нбу (национальный банк украины), новости, экономика, в мире, алексей шабан, андрей бочаров
Достояние пошло по рукам: на Украине выпустили монету с борщом

Нацбанк Украины ввел в обращение памятные монеты с изображением борща

08:27 02.10.2023
 
© Национальный банк Украины Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ
Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ
© Национальный банк Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Национальный банк Украины ввел в обращение монеты, на которых изображен борщ, сообщила пресс-служба регулятора.
На аверсе монеты изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе – собственно, тарелка с красным борщом.
"Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами. В прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия. Поэтому мы должны лелеять наш борщ, оберегать и распространять знания о нем по миру", - говорится в сообщении.
Замглавы НБУ Алексей Шабан в ходе презентации "борщевой" монеты заявил, что событие является "сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия".
Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября.

Борщевые скандалы

Ранее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, на чем настаивали представители украинской власти.
В минкульте Украины заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами "со всеми цивилизованными странами". В МИД России, комментируя решение ЮНЕСКО, отметили, что "наш борщ в защите не нуждается".
При этом престижный французский ресторанный справочник Michelin Guide, более известный как "Красный гид Michelin" из-за цвета обложки, подготовил московское издание, в котором упоминается "совершенно неподражаемый российский борщ".
Несколько лет назад в Сети разгорелся нешуточный скандал из-за национальной принадлежности борща. Начало прениям положил пост известного российского актера, телеведущего, режиссера и юмориста Андрея Бочарова. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что борщ всегда был русским супом, с чем не согласилась украинская аудитория.
Точку в вопросе поставил известный российский шеф-повар, автор книг по истории русской кухни Максим Сырников заявивший, что блюдо действительно имеет исконно русское происхождение, а "украинский" и "малороссийский" борщи - лишь модификации российского супа.
Тем временем украинский "символ национального единения" все сильнее бьет по карману жителей страны. По данным на начало весны этого года, продукты "борщевого набора" на Украине за год подорожали на 30%. Так, морковь подорожала вдвое, а свинина – почти в полтора раза.
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УкраинаБорщНБУ (Национальный банк Украины)НовостиЭкономикаВ миреАлексей ШабанАндрей Бочаров
 
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