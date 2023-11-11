https://crimea.ria.ru/20231111/dnepr-gromit-vsu-na-khersonschine-unichtozheny-tank-t-72-i-lodka-1132724909.html

"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка

"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка - РИА Новости Крым, 11.11.2023

"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка

Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T11:27

2023-11-11T11:27

2023-11-11T11:27

херсонская область

новости сво

каховка

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и позицию ВСУ. Подбита вражеская лодка и уничтожен танк, об этом сообщили оперативные службы региона.Уточняется, что за минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными 46 военнослужащих.В островной зоне группа "Днепр" уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, здесь противник потерял семь военнослужащих убитыми и двое ранеными.На Херсонском направлении в районе о. Фролова уничтожена лодка ВСУ и шесть военнослужащих.Кроме того, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Боевики потеряли шесть человек убитыми, еще пятеро получили ранения.Ранее сообщалось, что к государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший

херсонская область

каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, каховка, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу