Рейтинг@Mail.ru
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231111/dnepr-gromit-vsu-na-khersonschine-unichtozheny-tank-t-72-i-lodka-1132724909.html
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка - РИА Новости Крым, 11.11.2023
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T11:27
2023-11-11T11:27
херсонская область
новости сво
каховка
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7247d748e033db978571c19e42617d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и позицию ВСУ. Подбита вражеская лодка и уничтожен танк, об этом сообщили оперативные службы региона.Уточняется, что за минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными 46 военнослужащих.В островной зоне группа "Днепр" уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, здесь противник потерял семь военнослужащих убитыми и двое ранеными.На Херсонском направлении в районе о. Фролова уничтожена лодка ВСУ и шесть военнослужащих.Кроме того, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Боевики потеряли шесть человек убитыми, еще пятеро получили ранения.Ранее сообщалось, что к государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
херсонская область
каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2e0b887f7292ddd8eaef6650843cfaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости сво, каховка, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка

За сутки бойцы "Днепра" уничтожили 46 боевиков ВСУ – подбиты лодку и танк противника

11:27 11.11.2023
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и позицию ВСУ. Подбита вражеская лодка и уничтожен танк, об этом сообщили оперативные службы региона.
Уточняется, что за минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными 46 военнослужащих.
В островной зоне группа "Днепр" уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, здесь противник потерял семь военнослужащих убитыми и двое ранеными.
На Херсонском направлении в районе о. Фролова уничтожена лодка ВСУ и шесть военнослужащих.

"В районе населенного пункта Тягинка уничтожен танк Т-72 противника, а в районе населенного пункта Крынки – скопление живой силы противника. Потери ВСУ составили двадцать человек", – уточнили в экстренных службах.

Кроме того, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Боевики потеряли шесть человек убитыми, еще пятеро получили ранения.
Ранее сообщалось, что к государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу
Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
 
Херсонская областьНовости СВОКаховкаГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
12:36В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей
12:04Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит
11:40Как работает Керченская переправа в субботу
11:27"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
11:09Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
10:45Спикер парламента Севастополя назвал способ разрушить "забор" Запада
10:17Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно
09:4619 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
09:17Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
08:53В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
08:13ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
07:39Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
07:02Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
00:01Погода в Крыму на субботу: дожди и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
23:13Главные новости Крыма: 10 ноября
22:50Главное за день: 10 ноября
22:31Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле
22:20Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Лента новостейМолния