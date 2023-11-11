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"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка - РИА Новости Крым, 11.11.2023
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T11:27
2023-11-11T11:27
2023-11-11T11:27
херсонская область
новости сво
каховка
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и позицию ВСУ. Подбита вражеская лодка и уничтожен танк, об этом сообщили оперативные службы региона.Уточняется, что за минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными 46 военнослужащих.В островной зоне группа "Днепр" уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, здесь противник потерял семь военнослужащих убитыми и двое ранеными.На Херсонском направлении в районе о. Фролова уничтожена лодка ВСУ и шесть военнослужащих.Кроме того, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Боевики потеряли шесть человек убитыми, еще пятеро получили ранения.Ранее сообщалось, что к государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
херсонская область
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херсонская область, новости сво, каховка, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
За сутки бойцы "Днепра" уничтожили 46 боевиков ВСУ – подбиты лодку и танк противника
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении пункт временной дислокации одного из подразделений и позицию ВСУ. Подбита вражеская лодка и уничтожен танк, об этом сообщили оперативные службы региона.
Уточняется, что за минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными 46 военнослужащих.
В островной зоне группа "Днепр" уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, здесь противник потерял семь военнослужащих убитыми и двое ранеными.
На Херсонском направлении в районе о. Фролова уничтожена лодка ВСУ и шесть военнослужащих.
"В районе населенного пункта Тягинка уничтожен танк Т-72 противника, а в районе населенного пункта Крынки – скопление живой силы противника. Потери ВСУ составили двадцать человек", – уточнили в экстренных службах.
Кроме того, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Боевики потеряли шесть человек убитыми, еще пятеро получили ранения.
Ранее сообщалось, что к государственным наградам представлен
командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации.
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