https://crimea.ria.ru/20231110/otrazili-ataku-morpekhov-vsu-boytsy-dnepra-predstavleny-k-gosnagradam-1132715098.html

Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам

Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам

К государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T17:43

2023-11-10T17:43

2023-11-10T17:43

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сергей шойгу

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. К государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Уточняется, что бойцы мотострелковой роты группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожили подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр.Большинство боевиков ВСУ были ликвидированы, еще 11 украинских военных взяты в плен.Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов группировки войск "Днепр" на передовой за выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Бойцам вручены медали "За отвагу", "За храбрость", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды

https://crimea.ria.ru/20230928/unichtozhil-diversantov-uchastnik-svo-iz-sevastopolya-nagrazhden-medalyu-1131725854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", подвиги героев, герои сво, херсонская область, сергей шойгу, награды