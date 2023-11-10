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Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам
Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам
К государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T17:43
2023-11-10T17:43
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
подвиги героев
герои сво
херсонская область
сергей шойгу
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. К государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Уточняется, что бойцы мотострелковой роты группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожили подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр.Большинство боевиков ВСУ были ликвидированы, еще 11 украинских военных взяты в плен.Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов группировки войск "Днепр" на передовой за выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Бойцам вручены медали "За отвагу", "За храбрость", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды
https://crimea.ria.ru/20230928/unichtozhil-diversantov-uchastnik-svo-iz-sevastopolya-nagrazhden-medalyu-1131725854.html
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", подвиги героев, герои сво, херсонская область, сергей шойгу, награды
Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградам

Командир и бойцы группировки войск "Днепр" представлены к государственным наградам

17:43 10.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. К государственным наградам представлен командир подразделения "Днепр", а также военнослужащие мотострелковой роты, которая работает на Херсонском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", - сказано в сообщении.
Уточняется, что бойцы мотострелковой роты группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожили подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые пытались закрепиться на левом берегу реки Днепр.
Большинство боевиков ВСУ были ликвидированы, еще 11 украинских военных взяты в плен.
Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов группировки войск "Днепр" на передовой за выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Бойцам вручены медали "За отвагу", "За храбрость", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
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