https://crimea.ria.ru/20231124/tysyachi-pogibshikh-desyatki-sdavshikhsya-v-plen-rezultat-58-atak-vsu-1133037229.html

Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ

Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ

ВСУ предприняли 58 безуспешных атак на позиции российских военных за неделю и потеряли 4190 боевиков убитыми и ранеными, еще 39 сдались в плен. Наиболее активно РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T17:16

2023-11-24T17:16

2023-11-24T17:16

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли 58 безуспешных атак на позиции российских военных за неделю и потеряли 4190 боевиков убитыми и ранеными, еще 39 сдались в плен. Наиболее активно противник пытался атаковать на Донецком, Купянском, Запорожском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировкой войск отразили 22 атаки противника. Огневое поражение нанесено живой силе и технике в районе Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки ДНР. Потери противника на данном направлении превысили 1680 боевиков убитыми и ранеными.Еще 11 атак российские войны отразили на Запорожском направлении в районе Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 боевиков убитыми и раненными.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп. ВСУ потеряли более 700 военнослужащих убитыми и ранеными.Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Противник потерял более 600 боевиков в районе населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка ДНР.На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Российские воины уничтожили до 405 украинских боевиков, а также 12 лодок и 26 автомобилей противника. В плен сдались 39 солдат и офицеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУТеррор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядовУ берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу