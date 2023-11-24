https://crimea.ria.ru/20231124/tysyachi-pogibshikh-desyatki-sdavshikhsya-v-plen-rezultat-58-atak-vsu-1133037229.html
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
ВСУ предприняли 58 безуспешных атак на позиции российских военных за неделю и потеряли 4190 боевиков убитыми и ранеными, еще 39 сдались в плен. Наиболее активно РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T17:16
2023-11-24T17:16
2023-11-24T17:16
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли 58 безуспешных атак на позиции российских военных за неделю и потеряли 4190 боевиков убитыми и ранеными, еще 39 сдались в плен. Наиболее активно противник пытался атаковать на Донецком, Купянском, Запорожском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировкой войск отразили 22 атаки противника. Огневое поражение нанесено живой силе и технике в районе Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки ДНР. Потери противника на данном направлении превысили 1680 боевиков убитыми и ранеными.Еще 11 атак российские войны отразили на Запорожском направлении в районе Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 боевиков убитыми и раненными.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп. ВСУ потеряли более 700 военнослужащих убитыми и ранеными.Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Противник потерял более 600 боевиков в районе населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка ДНР.На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Российские воины уничтожили до 405 украинских боевиков, а также 12 лодок и 26 автомобилей противника. В плен сдались 39 солдат и офицеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУТеррор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядовУ берегов Крыма уничтожены 12 безэкипажных украинских катеров
новые регионы россии
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
ВСУ потеряли 4200 боевиков убитыми и ранеными, 39 сдались в плен за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли 58 безуспешных атак на позиции российских военных за неделю и потеряли 4190 боевиков убитыми и ранеными, еще 39 сдались в плен. Наиболее активно противник пытался атаковать на Донецком, Купянском, Запорожском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировкой войск отразили 22 атаки противника. Огневое поражение нанесено живой силе и технике в районе Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки ДНР. Потери противника на данном направлении превысили 1680 боевиков убитыми и ранеными.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике в районе Синьковки, Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Купянска Харьковской области. Потери противника превысили 305 боевиков", – сказано в сообщении.
Еще 11 атак российские войны отразили на Запорожском направлении в районе Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 боевиков убитыми и раненными.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп. ВСУ потеряли более 700 военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Противник потерял более 600 боевиков в районе населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка ДНР.
На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Российские воины уничтожили до 405 украинских боевиков, а также 12 лодок и 26 автомобилей противника. В плен сдались 39 солдат и офицеров ВСУ.
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