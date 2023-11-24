https://crimea.ria.ru/20231124/terror-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-vsu-vypustili-esche-78-snaryadov-1133025644.html

Террор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядов

Террор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядов - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Террор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядов

Боевики киевского режима продолжают терроризировать левобережье Херсонской области. Как сообщают экстренные службы региона, за сутки по мирным населенным... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T10:54

2023-11-24T10:54

2023-11-24T13:24

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

общество

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают терроризировать левобережье Херсонской области. Как сообщают экстренные службы региона, за сутки по мирным населенным пунктам нанесено 78 ударов из ствольной артиллерии.14 прилетов накануне днем пришлись по Алешкам, по 10 раз ВСУ били по Крынкам и Песчановке, восемь снарядов легли в Сагах."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Раденска, Обрывки, Алешек, Днепрянов, Крынок, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.Сутками ранее более 80 ударов из ствольной артиллерии обрушили боевики ВСУ на мирные населенные пункты левобережья. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаВ Донецке дети попали под обстрел украинских боевиковВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

https://crimea.ria.ru/20231123/skonchalsya-ranenyy-posle-udara-vsu-zhurnalist-boris-maksudov-1132992334.html

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

крынки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, общество, алешки, каховка, новая каховка, днепряны, крынки