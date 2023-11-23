https://crimea.ria.ru/20231123/terror-levoberezhya-vsu-obrushili-grad-snaryadov-na-mirnuyu-khersonschinu-1132999497.html
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
Более 80 ударов из ствольной артиллерии обрушили боевики ВСУ на мирные населенные пункты левобережья за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T12:25
2023-11-23T12:25
2023-11-23T12:25
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10d8dcdc338d466eebe252bc54ad9623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Более 80 ударов из ствольной артиллерии обрушили боевики ВСУ на мирные населенные пункты левобережья за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы региона.В течении дня украинские неонацисты выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 - по Алешкам, 10 раз били по Казачьим лагерям, девять - по Песчановке, восемь прилетов зафиксировано в Тарасовке, еще шесть - в Великой Лепетихе.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Более 90 снарядов было выпущено из ствольной артиллерии ВСУ по левобережью Херсонской области сутками ранее, в результате был ранен мирный житель. Обстрелы гражданской инфраструктуры области со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыРакетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29861089ea4b7a2cff386f05ae7117f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новые регионы россии
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
Украинские боевики 82 раза за сутки били по левобережью Херсонщины