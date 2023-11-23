Рейтинг@Mail.ru
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231123/terror-levoberezhya-vsu-obrushili-grad-snaryadov-na-mirnuyu-khersonschinu-1132999497.html
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
Более 80 ударов из ствольной артиллерии обрушили боевики ВСУ на мирные населенные пункты левобережья за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T12:25
2023-11-23T12:25
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10d8dcdc338d466eebe252bc54ad9623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Более 80 ударов из ствольной артиллерии обрушили боевики ВСУ на мирные населенные пункты левобережья за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы региона.В течении дня украинские неонацисты выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 - по Алешкам, 10 раз били по Казачьим лагерям, девять - по Песчановке, восемь прилетов зафиксировано в Тарасовке, еще шесть - в Великой Лепетихе.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Более 90 снарядов было выпущено из ствольной артиллерии ВСУ по левобережью Херсонской области сутками ранее, в результате был ранен мирный житель. Обстрелы гражданской инфраструктуры области со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыРакетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29861089ea4b7a2cff386f05ae7117f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новые регионы россии
Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину

Украинские боевики 82 раза за сутки били по левобережью Херсонщины

12:25 23.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Более 80 ударов из ствольной артиллерии обрушили боевики ВСУ на мирные населенные пункты левобережья за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В течении дня украинские неонацисты выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 - по Алешкам, 10 раз били по Казачьим лагерям, девять - по Песчановке, восемь прилетов зафиксировано в Тарасовке, еще шесть - в Великой Лепетихе.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Алешек, Крынок, Подстепного, Кардашинки, Раденска, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Более 90 снарядов было выпущено из ствольной артиллерии ВСУ по левобережью Херсонской области сутками ранее, в результате был ранен мирный житель. Обстрелы гражданской инфраструктуры области со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненых
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
 
Обстрелы ВСУХерсонская областьНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Ситуация по кори в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор
14:11Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
14:01Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
13:52Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
13:37За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
13:20Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека
13:14В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
13:06Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ
12:49"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
12:43Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис
12:37Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине
12:25Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
12:12Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров
11:58В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк
11:35"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы
11:14Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школы
11:06На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины
10:55"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова
10:45Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
10:22Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг
Лента новостейМолния