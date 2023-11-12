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ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы - РИА Новости Крым, 12.11.2023
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T15:09
2023-11-12T15:10
новая каховка
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.За минувшие сутки ВСУ выпустили 111 снарядов по левобережью Херсонской области.За день до этого на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человекНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
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новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы

Житель Новой Каховки получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов ВСУ

15:09 12.11.2023 (обновлено: 15:10 12.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В результате обстрела боевиками ВСУ улицы Сосновой ранения получил мирный житель 1945 года рождения. С минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями верхних, нижних конечностей, лица, живота, поясницы пострадавший госпитализирован в больницу Скадовска", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки ВСУ выпустили 111 снарядов по левобережью Херсонской области.
За день до этого на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.
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Новая КаховкаХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости СВОНовые регионы РоссииНовости
 
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