https://crimea.ria.ru/20231112/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-mirnyy-zhitel-poluchil-mnozhestvennye-travmy-1132742701.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы

ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы - РИА Новости Крым, 12.11.2023

ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы

Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T15:09

2023-11-12T15:09

2023-11-12T15:10

новая каховка

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.За минувшие сутки ВСУ выпустили 111 снарядов по левобережью Херсонской области.За день до этого на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человекНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось

новая каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости