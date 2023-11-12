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ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы - РИА Новости Крым, 12.11.2023
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T15:09
2023-11-12T15:09
2023-11-12T15:10
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мирный житель получил множественные ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.За минувшие сутки ВСУ выпустили 111 снарядов по левобережью Херсонской области.За день до этого на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человекНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новая каховка, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
Житель Новой Каховки получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов ВСУ
15:09 12.11.2023 (обновлено: 15:10 12.11.2023)