https://crimea.ria.ru/20231112/obstrel-vsu-levoberezhya-khersonschiny-111-priletov-1132739283.html

Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов

Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки врагом были выпущены 111 снарядов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T12:22

2023-11-12T12:22

2023-11-12T12:22

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки врагом были выпущены 111 снарядов. Об этом сообщили оперативные службы региона.Также по 9 прилетов было зафиксировано в населенных пунктах Обрывка и Алешки. Восемь снарядов украинские военнослужащие выпустили по селу Кардашинка и пять по Старой Маячке.По информации оперативных служб, обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и в темное время суток.Всего боевики ВСУ выпустили за ночь порядка 34 снарядов из ствольной артиллерии. Информация по жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры уточняется.Сутками ранее на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиковПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, происшествия, новые регионы россии