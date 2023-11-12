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Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов
Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки врагом были выпущены 111 снарядов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T12:22
2023-11-12T12:22
2023-11-12T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки врагом были выпущены 111 снарядов. Об этом сообщили оперативные службы региона.Также по 9 прилетов было зафиксировано в населенных пунктах Обрывка и Алешки. Восемь снарядов украинские военнослужащие выпустили по селу Кардашинка и пять по Старой Маячке.По информации оперативных служб, обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и в темное время суток.Всего боевики ВСУ выпустили за ночь порядка 34 снарядов из ствольной артиллерии. Информация по жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры уточняется.Сутками ранее на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиковПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, происшествия, новые регионы россии
Обстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетов
Боевики ВСУ выпустили 111 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонщины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки врагом были выпущены 111 снарядов. Об этом сообщили оперативные службы региона.
"Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 25 снарядов по населенному пункту Крынки, 11 снарядов по Днепрянам, 10 по Казачьим лагерям", - говорится в сообщении.
Также по 9 прилетов было зафиксировано в населенных пунктах Обрывка и Алешки. Восемь снарядов украинские военнослужащие выпустили по селу Кардашинка и пять по Старой Маячке.
По информации оперативных служб, обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились и в темное время суток.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Новые Лагери", - говорится в сообщении.
Всего боевики ВСУ выпустили за ночь порядка 34 снарядов из ствольной артиллерии. Информация по жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры уточняется.
Сутками ранее на левом берегу Херсонской области в населенном пункте Малые Копани из-за обстрелов врага погибли
два мирных жителя и еще двое получили ранения средней степени тяжести.
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