https://crimea.ria.ru/20231122/levoberezhe-khersonskoy-oblasti-pod-obstrelom-vsu-96-priletov-za-sutki-1132961001.html

Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки

Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки

Мирный житель ранен в результате обстрелов вооруженными силами Украины левобережья Херсонской области. За сутки врагом выпущено порядка 96 снарядов по... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T11:02

2023-11-22T11:02

2023-11-22T11:02

херсонская область

новости сво

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен в результате обстрелов вооруженными силами Украины левобережья Херсонской области. За сутки врагом выпущено порядка 96 снарядов по наседенным пунктам. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Крынки 15 снарядов, по Алешкам 12 снарядов. По 10 прилетов зафиксировано в Казачьих лагерях и Песчановке, по восемь – в селах Подстепное и Раденск. Пять снарядов было выпущено по населенному пункту Маячка.В темное врем суток обстрелы гражданской инфраструктуры ВСУ продолжились. За ночь боевиками киевского режима было выпущено порядка 28 снарядов по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Крынки, Качачьи Лагеря, Саги, Алешки, Голая Пристань. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Более 90 снарядов было выпущено из ствольной артиллерии ВСУ по левобережью Херсонской области сутками ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаОбстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, обстрелы всу