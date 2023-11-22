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Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки
Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки
Мирный житель ранен в результате обстрелов вооруженными силами Украины левобережья Херсонской области. За сутки врагом выпущено порядка 96 снарядов по... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T11:02
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херсонская область
новости сво
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алешки
голая пристань
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен в результате обстрелов вооруженными силами Украины левобережья Херсонской области. За сутки врагом выпущено порядка 96 снарядов по наседенным пунктам. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Крынки 15 снарядов, по Алешкам 12 снарядов. По 10 прилетов зафиксировано в Казачьих лагерях и Песчановке, по восемь – в селах Подстепное и Раденск. Пять снарядов было выпущено по населенному пункту Маячка.В темное врем суток обстрелы гражданской инфраструктуры ВСУ продолжились. За ночь боевиками киевского режима было выпущено порядка 28 снарядов по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Крынки, Качачьи Лагеря, Саги, Алешки, Голая Пристань. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Более 90 снарядов было выпущено из ствольной артиллерии ВСУ по левобережью Херсонской области сутками ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как зима повлияет на ход боев в зоне СВО – прогноз экспертаОбстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
херсонская область
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новая каховка
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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, обстрелы всу
Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки

Мирный житель ранен в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области

11:02 22.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен в результате обстрелов вооруженными силами Украины левобережья Херсонской области. За сутки врагом выпущено порядка 96 снарядов по наседенным пунктам. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Новая Маячка один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Крынки 15 снарядов, по Алешкам 12 снарядов. По 10 прилетов зафиксировано в Казачьих лагерях и Песчановке, по восемь – в селах Подстепное и Раденск. Пять снарядов было выпущено по населенному пункту Маячка.
В темное врем суток обстрелы гражданской инфраструктуры ВСУ продолжились. За ночь боевиками киевского режима было выпущено порядка 28 снарядов по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Крынки, Качачьи Лагеря, Саги, Алешки, Голая Пристань. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Более 90 снарядов было выпущено из ствольной артиллерии ВСУ по левобережью Херсонской области сутками ранее.
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Херсонская областьНовости СВОКаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньОбстрелы ВСУ
 
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