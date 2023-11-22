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В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков

В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.11.2023

В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков

Трое детей получили различные ранения, еще трое взрослых пострадали в результате обстрела украинскими боевиками нескольких жилых районов Донецка. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T17:46

2023-11-22T17:46

2023-11-22T17:46

всу (вооруженные силы украины)

денис пушилин

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Трое детей получили различные ранения, еще трое взрослых пострадали в результате обстрела украинскими боевиками нескольких жилых районов Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Глава республики также уточнил, что дети сейчас находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Также в результате обстрела ВСУ в Петровском районе ранен 34-летний мужчин и 49-летняя женщина. Кроме того, в Горловке от рук украинских боевиков пострадала в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина.По его информации, ВСУ 35 раз обстреляли ДНР – выпустили 99 боеприпасов. По территории ДНР била реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, ВСУ каждый день наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, число пострадавших мирных жителей ежесуточно достигает 60-70 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отбила атаку дрона на Курскую областьБоевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевНовая атака на Москву: дрон сбит над городом ЭлектростальГорода и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ

горловка

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всу (вооруженные силы украины), денис пушилин, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, новости