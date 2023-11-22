Рейтинг@Mail.ru
В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231122/v-donetske-deti-popali-pod-obstrel-ukrainskikh-boevikov-1132982739.html
В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков
В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков
Трое детей получили различные ранения, еще трое взрослых пострадали в результате обстрела украинскими боевиками нескольких жилых районов Донецка. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:46
2023-11-22T17:46
всу (вооруженные силы украины)
денис пушилин
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Трое детей получили различные ранения, еще трое взрослых пострадали в результате обстрела украинскими боевиками нескольких жилых районов Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Глава республики также уточнил, что дети сейчас находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Также в результате обстрела ВСУ в Петровском районе ранен 34-летний мужчин и 49-летняя женщина. Кроме того, в Горловке от рук украинских боевиков пострадала в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина.По его информации, ВСУ 35 раз обстреляли ДНР – выпустили 99 боеприпасов. По территории ДНР била реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, ВСУ каждый день наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, число пострадавших мирных жителей ежесуточно достигает 60-70 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отбила атаку дрона на Курскую областьБоевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевНовая атака на Москву: дрон сбит над городом ЭлектростальГорода и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), денис пушилин, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, новости
В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков

Пушилин: трое детей и трое взрослых пострадали при обстреле ВСУ Донецка

17:46 22.11.2023
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Трое детей получили различные ранения, еще трое взрослых пострадали в результате обстрела украинскими боевиками нескольких жилых районов Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мальчик 2010 г.р. получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 г.р", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава республики также уточнил, что дети сейчас находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Также в результате обстрела ВСУ в Петровском районе ранен 34-летний мужчин и 49-летняя женщина. Кроме того, в Горловке от рук украинских боевиков пострадала в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина.
"Повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры: школа и три энергообъекта в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и в Минеральном", - утончил Пушилин.
По его информации, ВСУ 35 раз обстреляли ДНР – выпустили 99 боеприпасов. По территории ДНР била реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.
Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, ВСУ каждый день наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, число пострадавших мирных жителей ежесуточно достигает 60-70 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
Новая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Денис ПушилинГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Севастополь простился с героем СВО Василием Котовым
17:56Крымский мост открыли для проезда
17:46В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков
17:41Крымский мост закрыт для проезда
17:36ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье
17:26РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области
17:13Вынужденные переселенцы: в Госдуме призвали Крым обеспечить условия
17:01Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено
16:56Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной – Путин
16:51Восемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионы
16:40Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
16:14Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное
16:10Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы
16:10Брифинг митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
16:01Будет ли продлен мораторий на проверки бизнеса на 2024 год – ответ Путина
15:57Названы потери ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации
15:51На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина
15:34Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона
15:27На Украине уничтожены склад авиационных бомб и комплекс С-300
15:27Где в Крыму отключат воду в среду вечером
Лента новостейМолния