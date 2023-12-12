https://crimea.ria.ru/20231212/takticheskaya-raketa-tochka-u-sbita-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133476821.html
Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью
Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью
Украинская тактическая ракета "Точка-У" сбита российскими системами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T06:20
2023-12-12T06:20
2023-12-12T06:36
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
пво
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Украинская тактическая ракета "Точка-У" сбита российскими системами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередную попытку атаковать территорию России киевский режим предпринял во вторник около пяти часов утра."Сегодня в 05.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У". Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Как указал губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным разрушений и пострадавших нет."Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.В октябре этого Киев выпустил по Белгородской области три ракеты "Точка-У". Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны. Граничащие с Украиной регионы России с начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотниковУкраинскую "Точку-У" сбили в Брянской областиУдар ВСУ "Точкой-У" по Красному Лучу: 20 раненых и 300 эвакуированных
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, пво, безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, россия, новости
Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью
Российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью
06:20 12.12.2023 (обновлено: 06:36 12.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Украинская тактическая ракета "Точка-У" сбита российскими системами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что очередную попытку атаковать территорию России киевский режим предпринял во вторник около пяти часов утра.
"Сегодня в 05.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У". Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Как указал губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.
"Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В октябре этого Киев выпустил по Белгородской области три ракеты "Точка-У"
. Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны.
Граничащие с Украиной регионы России с начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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