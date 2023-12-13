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В Одессе разрушена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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В Одессе разрушена припортовая инфраструктура
В Одессе разрушена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 13.12.2023
В Одессе разрушена припортовая инфраструктура
После ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T10:28
2023-12-13T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. После ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.По его данным, в городе также вспыхнул пожар в ангаре и зафиксировано разрушение инфраструктурных объектов. Утром в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов в городе. По его словам, после работы украинских ПВО зафиксированы падения обломков и пожары в Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах.Накануне серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.В субботу в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушенияВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
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украина, одесса, одесская область, в мире, новости
В Одессе разрушена припортовая инфраструктура

Объект припортовой инфраструктуры разрушен в Одесской области

10:28 13.12.2023
 
© AP Photo Pavlo PetrovПожар в Одессе (Украина)
Пожар в Одессе (Украина) - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo Pavlo Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. После ночных ударов в Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"В Одесском районе произошло частичное разрушение строений припортовой инфраструктуры. Пострадавших нет", - написал он в среду в своем Telegram-канале.
По его данным, в городе также вспыхнул пожар в ангаре и зафиксировано разрушение инфраструктурных объектов.
Утром в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов в городе. По его словам, после работы украинских ПВО зафиксированы падения обломков и пожары в Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах.
Накануне серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.
В субботу в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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