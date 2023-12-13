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Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно
Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно
В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы, начались пожары, частично отсутствуют водоснабжение и электроэнергия... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T07:41
2023-12-13T07:41
2023-12-13T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы, начались пожары, частично отсутствуют водоснабжение и электроэнергия. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.Глава украинской столицы сообщил, что после работы украинских ПВО зафиксированы падения обломков и пожары в Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах."В Деснянском районе на открытой местности горит обломок. На месте работают пожарно-спасательные службы", – написал в Telegram-канале Кличко.В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть. Возгорания нет. В Днепровском районе осколки повредили водопроводную сеть, в некоторых районах частично нет электроснабжения."В следствие работы ПВО по сбиванию воздушных целей в Киеве в общем зафиксировано более десяти случаев падения обломков", - уточнили в киевской военной администрации.Накануне серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание. В субботу в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областьюВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
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РИА Новости Крым
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украина, киев, виталий кличко, в мире, новости
Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно
После работы украинских ПВО в Киеве произошла серия взрывов и пожаров - Кличко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы, начались пожары, частично отсутствуют водоснабжение и электроэнергия. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Глава украинской столицы сообщил, что после работы украинских ПВО зафиксированы падения обломков и пожары в Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах.
"В Деснянском районе на открытой местности горит обломок. На месте работают пожарно-спасательные службы", – написал в Telegram-канале Кличко.
В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть. Возгорания нет.
В Днепровском районе осколки повредили водопроводную сеть, в некоторых районах частично нет электроснабжения.
"В следствие работы ПВО по сбиванию воздушных целей в Киеве в общем зафиксировано более десяти случаев падения обломков", - уточнили в киевской военной администрации.
Накануне серия взрывов
прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание.
В субботу в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами
были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием
и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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