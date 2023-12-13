https://crimea.ria.ru/20231213/moschnye-vzryvy-proizoshli-v-kieve-utrom-v-sredu---chto-izvestno-1133502266.html

Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно

Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно

В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы, начались пожары, частично отсутствуют водоснабжение и электроэнергия... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T07:41

2023-12-13T07:41

2023-12-13T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога, в нескольких районах произошли взрывы, начались пожары, частично отсутствуют водоснабжение и электроэнергия. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.Глава украинской столицы сообщил, что после работы украинских ПВО зафиксированы падения обломков и пожары в Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком районах."В Деснянском районе на открытой местности горит обломок. На месте работают пожарно-спасательные службы", – написал в Telegram-канале Кличко.В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть. Возгорания нет. В Днепровском районе осколки повредили водопроводную сеть, в некоторых районах частично нет электроснабжения."В следствие работы ПВО по сбиванию воздушных целей в Киеве в общем зафиксировано более десяти случаев падения обломков", - уточнили в киевской военной администрации.Накануне серия взрывов прозвучала в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, подконтрольные киевскому режиму власти также сообщали о работе ПВО. В Херсоне было повреждено административное здание. В субботу в Херсоне и Харьковской области ночными взрывами были повреждены объекты критической инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов бригады теробороны Украины в Харьковской области, а также военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино Николаевской области.Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Тактическая ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областьюВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, виталий кличко, в мире, новости