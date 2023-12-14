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Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ
Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ
Российские военные за сутки разбили два вражеских склада с вооружениями и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128-ми районах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:13
2023-12-14T09:14
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки разбили два вражеских склада с вооружениями и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128-ми районах. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российские венные за минувшие сутки сбили еще 26 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных республик и над Херсонской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из СШАВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
https://crimea.ria.ru/20231208/30-gruppovykh-udarov-za-nedelyu--kakie-obekty-vsu-unichtozheny-1133399744.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область
Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ

Минобороны: два склада с ракетами ВСУ разбиты в Херсонской и Запорожской областях

09:13 14.12.2023 (обновлено: 09:14 14.12.2023)
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки разбили два вражеских склада с вооружениями и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128-ми районах. Об этом сообщает Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские венные за минувшие сутки сбили еще 26 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных республик и над Херсонской областью.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автомобильной техники.
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