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ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из США - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из США
ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из США - РИА Новости Крым, 13.12.2023
ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из США
ВСУ потеряли почти 400 боевиков и тяжелую технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T14:34
2023-12-13T14:35
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли почти 400 боевиков и тяжелую технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовой бригад ВСУ в районе Клещеевки и Шум Донецкой Народной Республики.За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 250 боевиков, два танка, боевую машину пехоты Bradley производства США, три боевые бронемашины, две гаубицы "Мста-Б", самоходку "Акация", орудие "Д-20" и гаубицу "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районе Новомихайловки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР.Враг потерял до 130 боевиков, а также две самоходки "Акация" и установку "Гвоздика".Также Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников, склады с горючим и боеприпасами для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе разрушена припортовая инфраструктураОчередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядовВысокоточный удар нанесен по производствам украинских ракет "Гром"
https://crimea.ria.ru/20231211/proschay-oruzhie-v-khersonskoy-oblasti-unichtozheno-dva-oruzheynykh-sklada-vsu-1133464999.html
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РИА Новости Крым
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60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из США

ВСУ потеряли 400 боевиков и американский Bradley на Донецком и Южно-Донецком направлениях

14:34 13.12.2023 (обновлено: 14:35 13.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли почти 400 боевиков и тяжелую технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовой бригад ВСУ в районе Клещеевки и Шум Донецкой Народной Республики.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 250 боевиков, два танка, боевую машину пехоты Bradley производства США, три боевые бронемашины, две гаубицы "Мста-Б", самоходку "Акация", орудие "Д-20" и гаубицу "Д-30".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районе Новомихайловки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР.
Враг потерял до 130 боевиков, а также две самоходки "Акация" и установку "Гвоздика".
Также Вооруженные силы России разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников, склады с горючим и боеприпасами для ВСУ.
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