https://crimea.ria.ru/20231213/ocherednoy-den-pod-ognem-vraga-vsu-vypustili-po-khersonschine-97-snaryadov-1133506242.html

Очередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядов

Очередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядов - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Очередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядов

Украинские боевики выпустили 97 снарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Херсонской области за сутки. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T11:41

2023-12-13T11:41

2023-12-13T11:41

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

каховка

новая каховка

алешки

корсунка

крынки

голая пристань

днепряны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили 97 снарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Херсонской области за сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение дня ВСУ 65 раз ударили по левобережью Херсонщины. Больше всего прилетов было зафиксировано в населенном пункте Крынки – 27, по городу Алешки было выпущено 13 снарядов, по Казачьим Лагерям – восемь, в Саги и Днепряны прилетело по шесть снарядов, в Обрывки — три, а в Подлесное — два."Ночью ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", - утончили в экстренных службах.Информация о пострадавших и характере разрушений в населенных пунктах уточняется.Накануне сообщалось, что боевики киевского режима выпустили по мирным городам и селам Херсонской области больше 90 снарядов. Еще днем ранее - 102 снаряда из ствольной артиллерии.А утром во вторник российские ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе разрушена припортовая инфраструктураМощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди

херсонская область

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алешки

корсунка

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голая пристань

днепряны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, корсунка, крынки, голая пристань, днепряны