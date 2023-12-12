https://crimea.ria.ru/20231212/bolshe-90-priletov-za-sutki-vsu-bet-po-mirnoy-khersonschine-1133478244.html
Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
Больше 90 снарядов выпустили боевики киевского режима по мирной инфраструктуре городов и сел Херсонской области за сутки. Об этом сообщают в экстренных службах... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T09:49
2023-12-12T09:49
2023-12-12T09:51
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
алешки
днепряны
корсунка
голая пристань
крынки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Больше 90 снарядов выпустили боевики киевского режима по мирной инфраструктуре городов и сел Херсонской области за сутки. Об этом сообщают в экстренных службах региона.В течение дня зафиксировано 57 прилетов. Больше всего артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по Крынкам – 28, по Алешкам – 12, по Сагам – шесть, по Новым Лагерям – пять, по Днепрянам и Великой Лепетихе враг нанес по три удара."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", - уточнили в экстренных службах.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Накануне боевики выпустили по мирной Херсонщине 102 снаряда из ствольной артиллерии.А утром во вторник российские ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Брянской области - есть разрушенияТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за суткиВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
днепряны
корсунка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, алешки, днепряны, корсунка, голая пристань, крынки
Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
ВСУ нанесли по Херсонской области больше 90 ударов из ствольной артиллерии за сутки
09:49 12.12.2023 (обновлено: 09:51 12.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Больше 90 снарядов выпустили боевики киевского режима по мирной инфраструктуре городов и сел Херсонской области за сутки. Об этом сообщают в экстренных службах региона.
В течение дня зафиксировано 57 прилетов. Больше всего артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по Крынкам – 28, по Алешкам – 12, по Сагам – шесть, по Новым Лагерям – пять, по Днепрянам и Великой Лепетихе враг нанес по три удара.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", - уточнили в экстренных службах.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Накануне боевики выпустили по мирной Херсонщине 102 снаряда из ствольной артиллерии
.
А утром во вторник российские ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У"
.
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