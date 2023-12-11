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Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки
ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки по гражданской инфраструктуре было выпущено 102 снаряда... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T11:07
2023-12-11T11:00
херсонская область
обстрелы всу
днепряны
алешки
крынки
корсунка
каховка
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки по гражданской инфраструктуре было выпущено 102 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские боевики 65 раз ударили по городам и селам региона. Самый массированный обстрел пришелся по селу Крынки – 32 снаряда. По Алешкам было выпущено 12 снарядов, по селу Днепряны - восемь, по Сагам - пять, еще по пять прилетов насчитали в Корсунке и Масловке, в Казачьих Лагерях – два."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Алешки, Днепряны, Крынки", – сказано в сообщении.В настоящее время экстренные службы уточняют информацию пострадавших и разрушениях.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Первого декабря в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков погиб еще один мирный житель области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать ДнепрСчет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сраженийКолоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ
херсонская область
днепряны
алешки
крынки
корсунка
каховка
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353
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херсонская область, обстрелы всу, днепряны, алешки, крынки, корсунка, каховка, новая каховка, происшествия
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки

Более 100 снарядов из ствольной артиллерии выпустили ВСУ по левобережью Херсонской области

11:07 11.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел в Алешках
Обстрел в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки по гражданской инфраструктуре было выпущено 102 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В течение дня украинские боевики 65 раз ударили по городам и селам региона. Самый массированный обстрел пришелся по селу Крынки – 32 снаряда. По Алешкам было выпущено 12 снарядов, по селу Днепряны - восемь, по Сагам - пять, еще по пять прилетов насчитали в Корсунке и Масловке, в Казачьих Лагерях – два.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Алешки, Днепряны, Крынки", – сказано в сообщении.
В настоящее время экстренные службы уточняют информацию пострадавших и разрушениях.
ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Первого декабря в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков погиб еще один мирный житель области.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУДнепряныАлешкиКрынкиКорсункаКаховкаНовая КаховкаПроисшествия
 
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