https://crimea.ria.ru/20231208/schet-na-tysyachi-nazvany-poteri-vsu-za-nedelyu-srazheniy-1133400331.html

Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений

Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений

Российские военные за прошедшую неделю отразили 52 атаки противника в зоне специальной военной операции, уничтожены около 5 тысяч боевиков и более 200 единиц... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T16:52

2023-12-08T16:52

2023-12-08T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшую неделю отразили 52 атаки противника в зоне специальной военной операции, уничтожены около 5 тысяч боевиков и более 200 единиц техники, в том числе шесть танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Синьковки, Ивановки, Берестового, Песчаного Харьковской области и Невского Луганской Народной Республики.Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.Краснолиманское направление"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ", – говорится в сообщении.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой противника в районах Кировска, Торского, Ямполя и Серебрянки ДНР.Потери ВСУ на данном направлении составили около 1445 боевиков, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Донецкое направление"Южная" группировка войск нанесла огневое поражение живой силе и технике противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. За прошедшую неделю российские подразделения на данном направлении отражены 18 атак противника.Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение подразделениям противника в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного ДНР и Левадного Запорожской области.Потери украинских войск составили порядка 845 боевиков, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".Запорожское направление"Подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области", – отметили в ведомстве.Также нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Дорожнянки, Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Херсонское направлениеРоссийские войска сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра и острова. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Тягинки, Токаревки, Никольского и Чернобаевки Херсонской области.В результате боевых действий потери украинских войск составили до 350 боевиков, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и ГерманииВ Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУБолее 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу