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Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
В результате действий подразделений Вооруженных сил Российской федерации за сутки убиты и ранены более 1000 военнослужащих ВСУ, а также уничтожена боевая... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T16:16
2023-12-06T16:18
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В результате действий подразделений Вооруженных сил Российской федерации за сутки убиты и ранены более 1000 военнослужащих ВСУ, а также уничтожена боевая техника иностранного производства.Больше всего потерь в личном составе Украина понесла на Донецком направлении."Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Кирово ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих", – говорится в сообщении.Также российскими военными на этом направлении была уничтожена иностранная техника: две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США.Аналогичная техника и две гаубицы FH-70 производства Великобритании были выведены из строя на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Здесь противник потерял до 165 военнослужащих.Гаубица М119 производства США уничтожена подразделениями "Западной" группировки войск на Купянском направлении. При поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии удалось отразить пять атак ВСУ. В результате Киев потерял до 140 военнослужащих.Еще одна атака была отражена подразделениями группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и две самоходные артиллерийские установки "Dana" чешского производства.На Херсонском направлении противник лишился до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходной артиллерийской установки М109 "Paladin" и артиллерийской системы М777 производства США. Еще до 55 боевиков Киев потерял на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за суткиКак российские ракеты приближают поражение ВСУ
новые регионы россии
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки

Украина потеряла за сутки более 1000 военнослужащих и боевую иностранную технику

16:16 06.12.2023 (обновлено: 16:18 06.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В результате действий подразделений Вооруженных сил Российской федерации за сутки убиты и ранены более 1000 военнослужащих ВСУ, а также уничтожена боевая техника иностранного производства.
Больше всего потерь в личном составе Украина понесла на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Кирово ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих", – говорится в сообщении.
Также российскими военными на этом направлении была уничтожена иностранная техника: две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США.
Аналогичная техника и две гаубицы FH-70 производства Великобритании были выведены из строя на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Здесь противник потерял до 165 военнослужащих.
Гаубица М119 производства США уничтожена подразделениями "Западной" группировки войск на Купянском направлении. При поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии удалось отразить пять атак ВСУ. В результате Киев потерял до 140 военнослужащих.
Еще одна атака была отражена подразделениями группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и две самоходные артиллерийские установки "Dana" чешского производства.
На Херсонском направлении противник лишился до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходной артиллерийской установки М109 "Paladin" и артиллерийской системы М777 производства США. Еще до 55 боевиков Киев потерял на Запорожском направлении.
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