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Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29 - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29
Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29 - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29
Российские военные за минувшие сутки уничтожили украинские самолеты Су-25 и Миг-29, а также десятки вражеских беспилотников и американские ракеты. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T15:27
2023-12-06T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили украинские самолеты Су-25 и Миг-29, а также десятки вражеских беспилотников и американские ракеты. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в небе над Запорожской и Херсонской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками уничтожены 76 украинских беспилотников, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 549 самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15986 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВОВСУ за сутки лишились еще трех самолетовПоставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29

ВСУ за сутки потеряли два боевых самолета, беспилотники и ракеты – Минобороны РФ

15:27 06.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили украинские самолеты Су-25 и Миг-29, а также десятки вражеских беспилотников и американские ракеты. Об этом сообщает в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в небе над Запорожской и Херсонской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками уничтожены 76 украинских беспилотников, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 549 самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15986 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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