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Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО
Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО
Российскими силами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T14:59
2023-12-05T14:59
2023-12-05T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Российскими силами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.Кроме того, над новыми регионами России уничтожены 74 украинских беспилотника. Дроны уничтожены над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.За минувшую неделю Вооруженные силы России сбили в зоне проведения спецоперации восемь украинских самолетов и вертолет, а также уничтожили около 200 беспилотников противника и десятки реактивных снарядов западного образца.Всего с начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 547 самолетов и 257 вертолетов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще трех самолетовЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, николаевская область, днепропетровская область, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО
Российские ПВО сбили два Миг-29 и один вертолет Ми-8 вооруженных сил Украины