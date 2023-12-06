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Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
Украинские вооруженные силы за минувшие сутки потеряли несколько складов с горючим и боеприпасами, а также пункты управления, в том числе беспилотными... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T15:01
2023-12-06T15:10
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за минувшие сутки потеряли несколько складов с горючим и боеприпасами, а также пункты управления, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов и горючего, живую силу противника и вражескую военную технику в 113-й районах.Российские военные 5 декабря поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. А в первый день зимы – Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. В конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияКак российские ракеты приближают поражение ВСУПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки

ВСУ потеряли за сутки несколько складов с горючим и пункт управления БПЛА – Минобороны РФ

15:01 06.12.2023 (обновлено: 15:10 06.12.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за минувшие сутки потеряли несколько складов с горючим и боеприпасами, а также пункты управления, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов и горючего, живую силу противника и вражескую военную технику в 113-й районах.
Российские военные 5 декабря поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. А в первый день зимы – Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. В конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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