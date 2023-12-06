https://crimea.ria.ru/20231206/goryat-sklady-i-punkty-upravleniya-novye-poteri-vsu-za-sutki-1133346205.html

Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки

Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки

Украинские вооруженные силы за минувшие сутки потеряли несколько складов с горючим и боеприпасами, а также пункты управления, в том числе беспилотными... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T15:01

2023-12-06T15:01

2023-12-06T15:10

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

армия и флот

воздушно-космический силы (вкс)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за минувшие сутки потеряли несколько складов с горючим и боеприпасами, а также пункты управления, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов и горючего, живую силу противника и вражескую военную технику в 113-й районах.Российские военные 5 декабря поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. А в первый день зимы – Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. В конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО разбиты склад топлива и арсенал авиационных средств пораженияКак российские ракеты приближают поражение ВСУПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу