Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
ВСУ потеряли за сутки несколько складов с горючим и пункт управления БПЛА – Минобороны РФ
15:01 06.12.2023 (обновлено: 15:10 06.12.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные силы за минувшие сутки потеряли несколько складов с горючим и боеприпасами, а также пункты управления, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов и горючего, живую силу противника и вражескую военную технику в 113-й районах.
Российские военные 5 декабря поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. А в первый день зимы – Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, а также вражеский склад авиационных средств под Кировоградом. В конце ноября разбиты склады с топливом и арсеналы авиаснарядов ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300.
Читайте также на РИА Новости Крым: