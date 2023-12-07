https://crimea.ria.ru/20231207/v-donbasse-razgromleny-komandnye-punkty-i-sklady-s-vooruzheniem-vsu-1133373022.html
В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
Вооруженные силы России за сутки поразили командно-наблюдательные пункты бригад украинских войск в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили склады с... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T15:06
2023-12-07T15:06
2023-12-07T15:15
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки поразили командно-наблюдательные пункты бригад украинских войск в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, над ДНР сбит еще один украинский самолет Су-25.При этом российские системы противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM производства США.▫Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники.Сутками ранее российскими военными были уничтожены украинские самолеты Су-25 и Миг-29 в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за суткиДва украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, пво
В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
Армия России в Донбассе поразила два командных пункта ВСУ и склады вооружений
15:06 07.12.2023 (обновлено: 15:15 07.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки поразили командно-наблюдательные пункты бригад украинских войск в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, над ДНР сбит еще один украинский самолет Су-25.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
При этом российские системы противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM производства США.
▫Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники.
Сутками ранее российскими военными были уничтожены
украинские самолеты Су-25 и Миг-29 в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области.
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