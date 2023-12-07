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В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ

В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2023

В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ

Вооруженные силы России за сутки поразили командно-наблюдательные пункты бригад украинских войск в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили склады с... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T15:06

2023-12-07T15:06

2023-12-07T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки поразили командно-наблюдательные пункты бригад украинских войск в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, над ДНР сбит еще один украинский самолет Су-25.При этом российские системы противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM производства США.▫Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники.Сутками ранее российскими военными были уничтожены украинские самолеты Су-25 и Миг-29 в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за суткиДва украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу , авиация, пво