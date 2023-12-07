https://crimea.ria.ru/20231207/goroda-i-sela-khersonschiny-snova-pod-ognem-vsu-vypuscheno-92-snaryada-1133363920.html

Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда

Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда

За сутки украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T11:13

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херсонская область

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. За сутки украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, больше всего снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по населенному пункту Крынки – 31, в город Алешки прилетело 11 снарядов, а в Казачьи Лагеря - пять. Кроме того, была обстреляна гражданская инфраструктура Днепрян, Старой Збурьевки, Новой Маячки и Корсунки.Информация о жертвах среди гражданского населения и характере разрушений инфраструктуры уточняется.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что массированная атака украинских БПЛА, которую отбили ВС РФ ночь на вторник, была нацелена на системы ПВО и топливные хранилища.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убитыЛевобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ: более 100 прилетов за сутки

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости