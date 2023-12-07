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Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда
Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда
За сутки украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T11:13
2023-12-07T11:13
2023-12-07T11:14
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. За сутки украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, больше всего снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по населенному пункту Крынки – 31, в город Алешки прилетело 11 снарядов, а в Казачьи Лагеря - пять. Кроме того, была обстреляна гражданская инфраструктура Днепрян, Старой Збурьевки, Новой Маячки и Корсунки.Информация о жертвах среди гражданского населения и характере разрушений инфраструктуры уточняется.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что массированная атака украинских БПЛА, которую отбили ВС РФ ночь на вторник, была нацелена на системы ПВО и топливные хранилища.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть поврежденияВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убитыЛевобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ: более 100 прилетов за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости
Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда
ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 92 снаряда за сутки
11:13 07.12.2023 (обновлено: 11:14 07.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. За сутки украинские боевики обстреляли 14 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпустив в общей сложности 92 снаряда. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Так, больше всего снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по населенному пункту Крынки – 31, в город Алешки прилетело 11 снарядов, а в Казачьи Лагеря - пять. Кроме того, была обстреляна гражданская инфраструктура Днепрян, Старой Збурьевки, Новой Маячки и Корсунки.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - уточнили в экстренных службах.
Информация о жертвах среди гражданского населения и характере разрушений инфраструктуры уточняется.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что массированная атака
украинских БПЛА, которую отбили ВС РФ ночь на вторник, была нацелена на системы ПВО и топливные хранилища.
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