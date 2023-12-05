https://crimea.ria.ru/20231205/tri-bespilotnika-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu---est-povrezhdeniya-1133330573.html

Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения

Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью вечером во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T20:30

2023-12-05T20:30

2023-12-05T20:33

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью вечером во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, обломки одного из дронов упали на автомобиль.ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.Как сообщалось, накануне российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области отработали системы ПВО – что известноНад Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУПереход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, россия, новости