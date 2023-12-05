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Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения
Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью вечером во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T20:30
2023-12-05T20:33
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
происшествия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью вечером во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, обломки одного из дронов упали на автомобиль.ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.Как сообщалось, накануне российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области отработали системы ПВО – что известноНад Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУПереход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь
белгородская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, россия, новости
Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения

Российские ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

20:30 05.12.2023 (обновлено: 20:33 05.12.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Три беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью вечером во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, обломки одного из дронов упали на автомобиль.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном. Обследование территории продолжается", - написал губернатор области в своем Telegram-канале.
ВСУ ночью и утром 5 декабря предприняли нападение с помощью БПЛА на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 22 беспилотника были уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. Позже российские военные нейтрализовали еще шесть дронов.
Как сообщалось, накануне российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщали ранее в МИД России, ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории РФ.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковПроисшествияРоссияНовости
 
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