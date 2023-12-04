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30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.12.2023
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T15:04
2023-12-04T15:11
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, силами ПВО сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 13775 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУПереход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связьКорабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки

Российская ПВО за сутки сбила 30 украинских беспилотников – Минобороны

15:04 04.12.2023 (обновлено: 15:11 04.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, силами ПВО сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 13775 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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Министерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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