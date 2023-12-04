https://crimea.ria.ru/20231204/30-ukrainskikh-bpla-sbity-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1133296739.html
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.12.2023
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T15:04
2023-12-04T15:04
2023-12-04T15:11
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, силами ПВО сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 13775 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУПереход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связьКорабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 30 украинских беспилотников – Минобороны
15:04 04.12.2023 (обновлено: 15:11 04.12.2023)