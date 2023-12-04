https://crimea.ria.ru/20231204/30-ukrainskikh-bpla-sbity-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1133296739.html

30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки

30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.12.2023

30 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T15:04

2023-12-04T15:04

2023-12-04T15:11

министерство обороны рф

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

пво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_aa28cbd3a3683f46156e4b1255c8107d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских беспилотников, всего с начала спецоперации сбиты более 9,3 тысячи дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, силами ПВО сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожено 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 13775 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУПереход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связьКорабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу