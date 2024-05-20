https://crimea.ria.ru/20240520/na-master-klasse-sputnikpro-ekspert-obyasnil-dvoystvennost-neyrosetey-1137427104.html

На мастер-классе SputnikPro эксперт объяснил двойственность нейросетей

На мастер-классе SputnikPro эксперт объяснил двойственность нейросетей - РИА Новости Крым, 20.05.2024

На мастер-классе SputnikPro эксперт объяснил двойственность нейросетей

Нейросети и их использование в информационном пространстве создают двоякую ситуацию. С одной стороны – это хорошая помощь журналистам, которые, к примеру, в... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T16:16

2024-05-20T16:16

2024-05-20T16:21

мнения

кирилл вышинский

компьютер

интернет

нейросеть

кибербезопасность

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Нейросети и их использование в информационном пространстве создают двоякую ситуацию. С одной стороны – это хорошая помощь журналистам, которые, к примеру, в режиме реального времени могут расшифровывать прямую речь спикера. С другой – с помощью того же ChatGPT недобросовестные блогеры имеют возможность генерировать фейковые истории.Такую точку зрения высказал журналист, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", главный редактор "Радио Sputnik", член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в ходе просветительского проекта SputnikPro "Роль журналистов в эпоху фейковых новостей и постправды".На встрече со студентами крымских и севастопольских вузов, которая прошла в формате видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым, Вышинский подчеркнул важность проверки информации, которой в современном мире становится очень много."У человека должно быть несколько источников. Опора – на официальные. Это могут быть информационные агентства, которые несут ответственность за свою деятельность. Могут быть ведомства, министерства и другие государственные структуры. Важно сверять информацию в разных телеграмм-каналах и находить общее зерно", – подытожил эксперт.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Информация о закрытии Крымского моста – украинский фейкСмерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомВ Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, видео, кирилл вышинский, компьютер, интернет, нейросеть, кибербезопасность, фейк