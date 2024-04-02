https://crimea.ria.ru/20240402/v-sevastopole-oprovergli-feyk-o-vzryve-elektropodstantsii-1136212130.html

В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции

В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг вброс о якобы "подрыве" электроподстанции в Севастополе минувшей ночью. Данная информация является фейком,... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T11:08

2024-04-02T11:08

2024-04-02T11:09

севастополь

михаил развожаев

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг вброс о якобы "подрыве" электроподстанции в Севастополе минувшей ночью. Данная информация является фейком, написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.Глава региона пояснил, что недостоверную информацию публикуют некоторые украинские ресурсы. По информации "Севастопольэнерго", в связи с технологическим нарушением на электрических сетях в период с 02:07 до 06:42 2 апреля были обесточены потребители на улицах Молочная, Колодезная, Парашютная, Вакуленчука, Репина, пл.50-летия СССР, Павла Дыбенко, Гагарина, пер. 1-й Академический, Щелкунова, Героев Подводников, Ефремова, на Фиолентовском шоссе, улица Готская, хуторе Пятницкого, улицах Ручьевая и Тульская.Развожаев отметил, что в 6:42 подача электроэнергии абонентам была восстановлена. Все работает в штатном режиме.17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ложной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиВ минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму

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севастополь, михаил развожаев, фейк, электросети, электроэнергия, севастопольэнерго, общество, новости крыма