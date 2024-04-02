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В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг вброс о якобы "подрыве" электроподстанции в Севастополе минувшей ночью. Данная информация является фейком,... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T11:08
2024-04-02T11:09
севастополь
михаил развожаев
фейк
электросети
электроэнергия
севастопольэнерго
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг вброс о якобы "подрыве" электроподстанции в Севастополе минувшей ночью. Данная информация является фейком, написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.Глава региона пояснил, что недостоверную информацию публикуют некоторые украинские ресурсы. По информации "Севастопольэнерго", в связи с технологическим нарушением на электрических сетях в период с 02:07 до 06:42 2 апреля были обесточены потребители на улицах Молочная, Колодезная, Парашютная, Вакуленчука, Репина, пл.50-летия СССР, Павла Дыбенко, Гагарина, пер. 1-й Академический, Щелкунова, Героев Подводников, Ефремова, на Фиолентовском шоссе, улица Готская, хуторе Пятницкого, улицах Ручьевая и Тульская.Развожаев отметил, что в 6:42 подача электроэнергии абонентам была восстановлена. Все работает в штатном режиме.17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ложной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиВ минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, фейк, электросети, электроэнергия, севастопольэнерго, общество, новости крыма
В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции

Отключение света в Севастополе связано с коротким замыканием на электроподстанции - власти

11:08 02.04.2024 (обновлено: 11:09 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг вброс о якобы "подрыве" электроподстанции в Севастополе минувшей ночью. Данная информация является фейком, написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.
Глава региона пояснил, что недостоверную информацию публикуют некоторые украинские ресурсы.
"Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" — взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах. Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще — короткое замыкание", – написал Развожаев.
По информации "Севастопольэнерго", в связи с технологическим нарушением на электрических сетях в период с 02:07 до 06:42 2 апреля были обесточены потребители на улицах Молочная, Колодезная, Парашютная, Вакуленчука, Репина, пл.50-летия СССР, Павла Дыбенко, Гагарина, пер. 1-й Академический, Щелкунова, Героев Подводников, Ефремова, на Фиолентовском шоссе, улица Готская, хуторе Пятницкого, улицах Ручьевая и Тульская.
Развожаев отметил, что в 6:42 подача электроэнергии абонентам была восстановлена. Все работает в штатном режиме.
17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ложной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.
Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли.
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СевастопольМихаил РазвожаевФейкЭлектросетиЭлектроэнергияСевастопольэнергоОбществоНовости Крыма
 
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