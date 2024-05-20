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Скончалась вдова Михаила Пуговкина - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Скончалась вдова Михаила Пуговкина
Скончалась вдова Михаила Пуговкина - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Скончалась вдова Михаила Пуговкина
Скончалась вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. Об этом РИА Новости Крым сообщила представитель общественной палаты Республики Крым,... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T15:47
2024-05-20T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Скончалась вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. Об этом РИА Новости Крым сообщила представитель общественной палаты Республики Крым, бессменный член попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Алена Плакида.Также она поделилась воспоминаниями, что Ирина Константиновна была довольно энергичной женщиной. Благодаря ей сохранялась память о Михаиле Пуговкине."Благодаря ей мы смогли восстановить памятную доску у памятника в Ялте, которая была украдена. Она (вдова Михаила Пуговкина – ред.) сделала это за свой счет. Мы ей помогали, но в целом это ее заслуга. В прошлом году памятную доску мы открыли в день 100-летнего юбилея актера. Но Ирина Константиновна уже не смогла приехать по состоянию здоровья", – вспоминает Алена Плакида.Собеседница уверена, что многие мужчины наверняка хотели бы, чтобы у них были такие жены, которые могут сохранить и сберечь наследие известного талантливого человека.Алена Плакида также рассказала, что ранее Ирина Пуговкина-Лаврова приезжала в Ялту каждый год. Однако остаться жить в Крыму у нее не получилось, и она переехала в Ростов. Там ей дали жилье, выделили место под музей Пуговкина. Благодаря ее заслугам в Ростове установили памятник актеру, назвали улицу его именем.Когда Ирина Константиновна уже не могла заниматься сохранением памяти о муже, передала часть документов и фотографий Центра имени Пуговкина в Ялте Алене Плакиде. Музейные экспонаты были вывезены в Костромскую область, откуда родом Михаил Пуговкин.Читайте также на РИА Новости Крым:13 счастливых крымских мгновений Михаила ПуговкинаК юбилею "короля комедии": в Ялте открыли памятную доску Пуговкину"Спортлото-82": апельсины из пластмассы и Пуговкин в лодке на ЮБК
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Скончалась вдова Михаила Пуговкина

Вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась в Москве

15:47 20.05.2024 (обновлено: 16:21 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВдова Михаила Пуговкина на открытии памятника ему в Ялте
Вдова Михаила Пуговкина на открытии памятника ему в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Скончалась вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. Об этом РИА Новости Крым сообщила представитель общественной палаты Республики Крым, бессменный член попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Алена Плакида.

"У нее был сахарный диабет. Я с ней в последний раз разговаривала в марте. Она не очень хорошо себя чувствовала. Сегодня утром, 20 мая, она скончалась. У нее поднялось давление плюс диабет. Внук ее отвез в больницу. Она находилась в медикаментозном сне", – рассказала Плакида.

Также она поделилась воспоминаниями, что Ирина Константиновна была довольно энергичной женщиной. Благодаря ей сохранялась память о Михаиле Пуговкине.
"Благодаря ей мы смогли восстановить памятную доску у памятника в Ялте, которая была украдена. Она (вдова Михаила Пуговкина – ред.) сделала это за свой счет. Мы ей помогали, но в целом это ее заслуга. В прошлом году памятную доску мы открыли в день 100-летнего юбилея актера. Но Ирина Константиновна уже не смогла приехать по состоянию здоровья", – вспоминает Алена Плакида.
Собеседница уверена, что многие мужчины наверняка хотели бы, чтобы у них были такие жены, которые могут сохранить и сберечь наследие известного талантливого человека.
Алена Плакида также рассказала, что ранее Ирина Пуговкина-Лаврова приезжала в Ялту каждый год. Однако остаться жить в Крыму у нее не получилось, и она переехала в Ростов. Там ей дали жилье, выделили место под музей Пуговкина. Благодаря ее заслугам в Ростове установили памятник актеру, назвали улицу его именем.
Когда Ирина Константиновна уже не могла заниматься сохранением памяти о муже, передала часть документов и фотографий Центра имени Пуговкина в Ялте Алене Плакиде. Музейные экспонаты были вывезены в Костромскую область, откуда родом Михаил Пуговкин.

"Когда она (вдова актера – ред.) поняла, что здоровье ухудшается, она переехала в Москву, где и находилась до последнего времени. Прощание с Ириной Константиновной пройдет во вторник или среду", – уточнила Алена Плакида.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаАлена ПлакидаУтратыЯлтаМихаил ПуговкинКрым
 
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