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Скончалась вдова Михаила Пуговкина

Скончалась вдова Михаила Пуговкина - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Скончалась вдова Михаила Пуговкина

Скончалась вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. Об этом РИА Новости Крым сообщила представитель общественной палаты Республики Крым,... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T15:47

2024-05-20T15:47

2024-05-20T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Скончалась вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. Об этом РИА Новости Крым сообщила представитель общественной палаты Республики Крым, бессменный член попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Алена Плакида.Также она поделилась воспоминаниями, что Ирина Константиновна была довольно энергичной женщиной. Благодаря ей сохранялась память о Михаиле Пуговкине."Благодаря ей мы смогли восстановить памятную доску у памятника в Ялте, которая была украдена. Она (вдова Михаила Пуговкина – ред.) сделала это за свой счет. Мы ей помогали, но в целом это ее заслуга. В прошлом году памятную доску мы открыли в день 100-летнего юбилея актера. Но Ирина Константиновна уже не смогла приехать по состоянию здоровья", – вспоминает Алена Плакида.Собеседница уверена, что многие мужчины наверняка хотели бы, чтобы у них были такие жены, которые могут сохранить и сберечь наследие известного талантливого человека.Алена Плакида также рассказала, что ранее Ирина Пуговкина-Лаврова приезжала в Ялту каждый год. Однако остаться жить в Крыму у нее не получилось, и она переехала в Ростов. Там ей дали жилье, выделили место под музей Пуговкина. Благодаря ее заслугам в Ростове установили памятник актеру, назвали улицу его именем.Когда Ирина Константиновна уже не могла заниматься сохранением памяти о муже, передала часть документов и фотографий Центра имени Пуговкина в Ялте Алене Плакиде. Музейные экспонаты были вывезены в Костромскую область, откуда родом Михаил Пуговкин.Читайте также на РИА Новости Крым:13 счастливых крымских мгновений Михаила ПуговкинаК юбилею "короля комедии": в Ялте открыли памятную доску Пуговкину"Спортлото-82": апельсины из пластмассы и Пуговкин в лодке на ЮБК

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новости крыма, алена плакида, утраты, ялта, михаил пуговкин, крым