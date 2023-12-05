https://crimea.ria.ru/20231205/nad-azovskim-morem-sbili-esche-shest-bespilotnikov-vsu-1133310530.html
Над Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУ
Над Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Над Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУ
Утром во вторник силы ПВО нейтрализовали шесть украинских беспилотников над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T06:53
2023-12-05T06:53
2023-12-05T08:05
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Утром во вторник силы ПВО нейтрализовали шесть украинских беспилотников над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО над Азовским морем и еще два перехвачены. В ночь на вторник ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Крым. По данным Минобороны, 22 украинских дрона уничтожены, и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом.
https://crimea.ria.ru/20231202/perekhod-vsu-v-oboronu-i-bespilotniki-u-kryma-v-chem-svyaz-1133251552.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, азовское море, министерство обороны рф
Над Азовским морем сбили еще шесть беспилотников ВСУ
Над Азовским морем средства ПВО нейтрализовали шесть украинских беспилотников
06:53 05.12.2023 (обновлено: 08:05 05.12.2023)