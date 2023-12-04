https://crimea.ria.ru/20231204/levoberezhe-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-bolee-100-priletov-za-sutki-1133287918.html
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ: более 100 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Почти полсотни снарядов выпустили боевики киевского режима по населенному пункту Крынки в минувшее воскресенье. Всего за день по гражданской инфраструктуре... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T10:48
2023-12-04T10:48
2023-12-04T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Почти полсотни снарядов выпустили боевики киевского режима по населенному пункту Крынки в минувшее воскресенье. Всего за день по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области ВСУ выпустили 110 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, по гражданской инфраструктуре города Алешки было выпущено девять снарядов, еще по пять снарядов – по Сагам и Днепрянам. В Казачьих Лагерях, Голой Пристани и Большом Потемкине – зафиксировано по три прилета. В Старой Збурьевке и Подстепном – по два.Противник продолжал обстреливать гражданские объекты и в течение ночи. По Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Корсунке, Алешкам, Днепрянам, Крынкам и Новой Збурьевке в общей сложности выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.В начале декабря экстренные службы левобережья Херсонской области сообщали о жертвах среди гражданского населения в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли за сутки более 800 боевиков убитыми и раненымиГорода Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУМирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке
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алешки
голая пристань
каховка
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия, алешки, голая пристань, каховка, новая каховка
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ: более 100 прилетов за сутки
Более сотни снарядов выпустили киевские боевики по левобережью Херсонщины
10:48 04.12.2023 (обновлено: 10:53 04.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Почти полсотни снарядов выпустили боевики киевского режима по населенному пункту Крынки в минувшее воскресенье. Всего за день по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области ВСУ выпустили 110 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"В течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 42 снаряда по населенному пункту Крынки левобережья Херсонщины", – сказано в сообщении.
Кроме того, по гражданской инфраструктуре города Алешки было выпущено девять снарядов, еще по пять снарядов – по Сагам и Днепрянам. В Казачьих Лагерях, Голой Пристани и Большом Потемкине – зафиксировано по три прилета. В Старой Збурьевке и Подстепном – по два.
Противник продолжал обстреливать гражданские объекты и в течение ночи. По Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Корсунке, Алешкам, Днепрянам, Крынкам и Новой Збурьевке в общей сложности выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
В начале декабря экстренные службы левобережья Херсонской области сообщали о жертвах среди гражданского населения в результате непрекращающихся обстрелов украинских боевиков.
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