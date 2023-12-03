https://crimea.ria.ru/20231203/sotni-ubitykh-i-ranenykh-poteri-vsu-za-sutki-1133278541.html
Сотни убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Сотни убитых и раненых: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Сотни убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
Около 815 военнослужащих убитыми и ранеными потеряла Украина в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T15:53
2023-12-03T15:53
2023-12-03T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Около 815 военнослужащих убитыми и ранеными потеряла Украина в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Больше всего потерь в личном составе ВСУ понесли на Донецком направлении."Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника составили до 300 военнослужащих, автомобилии гаубицы", - говорится в сообщении.Также большое число военнослужащих Украины – 250 человек – убиты и ранены на Красно-Лиманском направлении. Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР.Подразделения "Западной" группировки войск действуют на Купянском направлении. Здесь уничтожен склад боеприпасов противника, а также нанесено поражение его живой силе: более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.До 85 человек ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".На Херсонском направлении Украина лишилась 65 боевиков, а также двух автомобилей трех артиллерийских установок "Гвоздика" и станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Еще до 20 человек ВСУ потеряли на Запорожском направлении.Как сообщалось, российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили подземный командный пункт ВСУВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия
Сотни убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
ВСУ потеряли за сутки более 800 боевиков убитыми и ранеными
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Около 815 военнослужащих убитыми и ранеными потеряла Украина в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего потерь в личном составе ВСУ понесли на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника составили до 300 военнослужащих, автомобилии гаубицы", - говорится в сообщении.
Также большое число военнослужащих Украины – 250 человек – убиты и ранены на Красно-Лиманском направлении. Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР.
Подразделения "Западной" группировки войск действуют на Купянском направлении. Здесь уничтожен склад боеприпасов противника, а также нанесено поражение его живой силе: более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
До 85 человек ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".
На Херсонском направлении Украина лишилась 65 боевиков, а также двух автомобилей трех артиллерийских установок "Гвоздика" и станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Еще до 20 человек ВСУ потеряли на Запорожском направлении.
Как сообщалось, российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления
и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска.
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