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Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ
Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ
В ночь на 26 ноября украинские боевики попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть территории обесточена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T09:38
2023-11-26T09:38
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября украинские боевики попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть территории обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Пушилин.По его словам, часть абонентов в городах республики остаются без свела и тепла. К этому времени энергетики восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье ВСУ утроили массовую беспилотную атаку на российские регионы, в том числе БПЛА сбиты над Московской, Калужской, Брянской и Тульской областями. В последнем случае один из дронов врезался в многоэтажку, пострадал один из жителей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненыхВ Донецке дети попали под обстрел украинских боевиковВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости
Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ

Пушилин: из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики

09:38 26.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября украинские боевики попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть территории обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Пушилин.
"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, часть абонентов в городах республики остаются без свела и тепла. К этому времени энергетики восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье ВСУ утроили массовую беспилотную атаку на российские регионы, в том числе БПЛА сбиты над Московской, Калужской, Брянской и Тульской областями. В последнем случае один из дронов врезался в многоэтажку, пострадал один из жителей.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПроисшествияНовости
 
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