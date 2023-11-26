https://crimea.ria.ru/20231126/goroda-donbassa-obestocheny-iz-za-massirovannogo-udara-vsu-1133062056.html

Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ

Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Города Донбасса обесточены из-за массированного удара ВСУ

В ночь на 26 ноября украинские боевики попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть территории обесточена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T09:38

2023-11-26T09:38

2023-11-26T09:38

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 26 ноября украинские боевики попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики, часть территории обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Пушилин.По его словам, часть абонентов в городах республики остаются без свела и тепла. К этому времени энергетики восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье ВСУ утроили массовую беспилотную атаку на российские регионы, в том числе БПЛА сбиты над Московской, Калужской, Брянской и Тульской областями. В последнем случае один из дронов врезался в многоэтажку, пострадал один из жителей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненыхВ Донецке дети попали под обстрел украинских боевиковВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости