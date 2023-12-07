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ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии
ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии - РИА Новости Крым, 07.12.2023
ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии
Благодаря активным действиями Вооруженных сил России Киев в зоне спецоперации лишился еще порядка 815 военнослужащих и техники иностранного производства. Об... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T15:43
2023-12-07T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Благодаря активным действиями Вооруженных сил России Киев в зоне спецоперации лишился еще порядка 815 военнослужащих и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.Больше всего боевиков враг потерял на Краснолиманском направлении, где российские военные успешно отразили две атаки ВСУ.Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцы ВС РФ уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.До 175 военнослужащих потеряла Украина на Донецком направлении, где действуют подразделения "Южной" группировки войск. Кроме того, были разбиты самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и орудие М119 производства США.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 160 человек. Здесь также была уничтожена техника иностранного производства: американская артиллерийская система М777.Самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30 российские военные уничтожили на Купянском направлении. Здесь благодаря профессиональным действиям подразделений "Западной" группировки войск ВСУ потеряли в личном составе до 75-ти военнослужащих.На Запорожском направлении потери Украины составили до 60-ти военнослужащих, на Херсонской линии враг потерял убитыми и ранеными до 65-ти военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУВ каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнениеБолее 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
https://crimea.ria.ru/20231206/goryat-sklady-i-punkty-upravleniya-novye-poteri-vsu-za-sutki-1133346205.html
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии

ВСУ за сутки лишились 815 боевиков и поставленных из США и Германии артустановок

15:43 07.12.2023 (обновлено: 15:44 07.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Благодаря активным действиями Вооруженных сил России Киев в зоне спецоперации лишился еще порядка 815 военнослужащих и техники иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Больше всего боевиков враг потерял на Краснолиманском направлении, где российские военные успешно отразили две атаки ВСУ.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка ДНР. Общие потери противника составили до 280-ти военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцы ВС РФ уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.
До 175 военнослужащих потеряла Украина на Донецком направлении, где действуют подразделения "Южной" группировки войск. Кроме того, были разбиты самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и орудие М119 производства США.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 160 человек. Здесь также была уничтожена техника иностранного производства: американская артиллерийская система М777.
Самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицу М198 производства США и орудие Д-30 российские военные уничтожили на Купянском направлении. Здесь благодаря профессиональным действиям подразделений "Западной" группировки войск ВСУ потеряли в личном составе до 75-ти военнослужащих.
На Запорожском направлении потери Украины составили до 60-ти военнослужащих, на Херсонской линии враг потерял убитыми и ранеными до 65-ти военнослужащих.
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